Filmmaker Mode: qué es este modo de imagen imprescindible para ver películas en tu televisor

Seguramente alguna vez has puesto una película en tu televisor nuevo y has tenido la sensación de que se veía “rara”, demasiado fluida, artificial o con ese aspecto de telenovela que rompe por completo la magia del cine. Este es un problema del procesado de tu Smart TV, y la mejor forma de activarlo es activando Filmmaker Mode.

También conocido como Modo Filmmaker, es una función que cada vez está más presente en televisores de Samsung, LG, Xiaomi, Hisense, Panasonic, Philips y otros fabricantes. ¿Su objetivo? que puedas ver las películas y series tal y como fueron pensadas por sus creadores. De esta manera, Filmmaker Mode evita que el televisor “mejore” la imagen por su cuenta y altere elementos tan importantes como el color, el contraste, la nitidez o el movimiento.

Qué es exactamente el Filmmaker Mode

El Filmmaker Mode es un modo de imagen impulsado por la UHD Alliance y respaldado por grandes nombres de Hollywood como Christopher Nolan, Martin Scorsese, Ryan Coogler o Tom Cruise. Su objetivo es desactivar de forma automática todos esos procesamientos que pueden alterar la imagen original. Cuando activas este modo, el televisor respeta la relación de aspecto original, la frecuencia de fotogramas, los colores, el contraste y la intención artística de la película. Es decir, no intenta inventarse una imagen más espectacular, sino mostrarte la obra de la forma más fiel posible.

Par ello, el modo Filmmaker desactiva el suavizado de movimiento, ese ajuste que muchos fabricantes llaman Motion Plus, TruMotion, MotionFlow o nombres parecidos según la marca. Este sistema añade fotogramas artificiales para que todo se vea más fluido, pero en películas puede provocar el famoso efecto telenovela. Y si estás viendo una cinta rodada a 24 fotogramas por segundo, lo normal es querer verla con ese ritmo cinematográfico, no como si fuera un vídeo grabado con el móvil.

También reduce o desactiva otros procesos como el realce de bordes, la reducción de ruido innecesaria o ciertos ajustes automáticos que pueden modificar el brillo y los colores. El resultado es una imagen menos llamativa a primera vista, pero mucho más natural y cercana a lo que verías en una sala de cine.

Como habrás podido imaginar, Filmmaker Mode es muy recomendable, por no decir imprescindible, cuando vas a ver películas, series de calidad cinematográfica o contenidos en HDR donde la fotografía tiene mucho peso. Si te gusta disfrutar de una buena imagen y no quieres que el televisor tome decisiones por ti, este modo debería ser casi obligatorio.