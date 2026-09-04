LA CONTROLAS CON EL MÓVIL
Cosori presenta en IFA una freidora de aire con doble cesta y siete modos de cocción
Cosori presenta la ICONIC Dual, una freidora de aire de doble cesta con 8,6 litros de capacidad, siete modos de cocción y recetas guiadas en VeSync.
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Seguimos con todas las novedades presentadas en la IFA 2026, y esta vez le toca el turno a Cosori, que acaba de presentar la freidora de aire Cosori ICONIC Dual, una bestia cargada de tecnología y que presume de una capacidad total de 8,6 litros y hasta siete funciones de cocción.
Además, es una freidora de aire que aguantará unos cuantos años de uso. Al punto de que la nueva Cosori ICONIC Dual cuenta con una estructura de acero inoxidable, panel de control de vidrio templado y dos cestas con revestimiento cerámico libre de PFAS. Un conjunto pensado para quedarse a la vista en la cocina y no acabar guardado en un armario después de cada uso. Y sus 5 años de garantía dejan claro que durará mucho tiempo.
Cosori ICONIC Dual cuenta con dos cestas independientes para cocinar platos diferentes
La Cosori ICONIC Dual incorpora dos cestas de 4,3 litros cada una. En total, ofrece 8,6 litros de capacidad, una cifra que permite preparar una comida completa de una sola vez o cocinar más cantidad si tienes invitados en casa. Y es perfecto si vives en familia.
Y, lo más importante es que ambas zonas funcionan de forma independiente. De esta manera, podrás elegir una temperatura y un tiempo distintos en cada cesta, algo muy útil si quieres preparar patatas en una de ellas y pollo, pescado o verduras en la otra.
Además, cada compartimento cuenta con su propio motor de corriente continua y un sistema de circulación de aire optimizado para adaptar el cocinado a cada elaboración. Vamos, que podrás hacer diferentes recetas ahorrando un buen tiempo.
Por otro lado, la Cosori ICONIC Dual cuenta con Sync, una tecnología que se encarga de coordinar las dos cestas para que alimentos con diferentes tiempos y ajustes terminen de cocinarse a la vez. De este modo, no tendrás que estar calculando cuándo introducir cada ingrediente para servir todo caliente al mismo tiempo.
También incluye una opción llamada Match, que replica los mismos ajustes en ambas zonas. Esta función puede venir bien si vas a preparar más cantidad de un mismo plato, como una cena para varias personas o una tanda grande de alitas, patatas o verduras.
Te hemos presentado la Cosori ICONIC Dual como una freidora de aire, pero también incorpora otras funciones que la ensalzan a la categoría de híbrido entre horno y airfryer. Para ello, la nueva freidora de Cosori incorpora siete funciones de cocción. Además de freír con aire caliente, permite asar, usar el modo grill, recalentar, hornear, deshidratar y fermentar.
Con ello, podrás recalentar una pizza o unos aperitivos evitando el resultado blando que suele dejar el microondas, preparar repostería sencilla, secar frutas para hacer snacks caseros o utilizarla para recetas que necesiten fermentar.
Y todo se controla desde una pantalla táctil LED situada en la parte frontal. La guinda del pastel la pone la aplicación VeSync, que te permitirá acceder a recetas guiadas, consultar una tabla de cocción con más de 90 ingredientes y recibir ayuda paso a paso para preparar platos cotidianos. En Europa, la marca incluye inicialmente 50 recetas seleccionadas dentro de la aplicación.
Disponibilidad y precio
La Cosori ICONIC Dual se pone a la venta desde hoy, 4 de septiembre de 2026 en la tienda online oficial de la marca y Amazon. Su precio es de 369 euros e incluye cinco años de garantía para la unidad principal. Las cestas y las bandejas cuentan con una cobertura independiente de un año.
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