El nuevo robot aspirador de Dreame quiere acabar con las manchas difíciles usando vapor a 180 °C

Dreame ha aprovechado el escaparate de IFA 2026 para ampliar su catálogo de dispositivos para el hogar. Y su gran novedad es el Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, un nuevo robot aspirador que apuesta por el vapor a alta temperatura para intentar acabar incluso con las manchas más complicadas.

No es la única novedad que la compañía se ha llevado a Berlín. Junto a este robot aspirador también hemos conocido el Dreame A4 AWD Pro Series, un cortacésped autónomo preparado para jardines de grandes dimensiones, además de la LEAPTIC Cube, una diminuta cámara capaz de grabar vídeo en resolución 8K.

Ficha del Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete

Como te decíamos, la gran estrella de Dreame en IFA 2026 es el Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, el primer robot aspirador de la compañía que cuenta con una fuente de vapor central capaz de alcanzar una temperatura de 180 °C.

El funcionamiento está pensado para enfrentarse a la suciedad que normalmente necesita algo más que una pasada de la mopa. El sistema genera vapor en cuestión de segundos y lo distribuye mediante cuatro salidas para reblandecer las manchas secas antes de completar el proceso con un fregado con agua caliente. Su eficacia es tal que este sistema permite alcanzar una eliminación de bacterias del 99,999 %.

También encontramos una evolución de la tecnología MopExtend. La mopa de rodillo puede extenderse ahora hasta 8 centímetros hacia el exterior, duplicando el alcance que ofrecía el Aqua10 Ultra Roller Complete. De esta forma, podrá acercarse más a rodapiés, esquinas o las patas de los muebles, algunos de los puntos donde los robots aspiradores suelen tener más problemas para limpiar correctamente.

A esto se suma Detangling SideReach, que ayuda al equipo a alcanzar esas zonas complicadas y reducir el espacio que tendremos que repasar posteriormente de forma manual. Dreame tampoco se ha quedado corta en potencia. El Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete ofrece una potencia de succión de 40.000 Pa mediante el sistema HyperStream Detangling DuoBrush 2.0, que además está pensado para reducir los habituales enredos de pelos en los cepillos.

Otro de sus puntos fuertes está en la navegación. El robot combina AstroVision, Versalift y OmniSight 4.0, un conjunto que le permite identificar más de 320 tipos de objetos, detectar obstáculos de apenas 10 milímetros y reaccionar ante ellos en solo 0,1 segundos. Además, el sistema cuenta con aprendizaje adaptativo, por lo que puede modificar su recorrido en tiempo real cuando aparecen objetos en movimiento. Una característica especialmente interesante si tienes mascotas en casa, ya que el robot puede adaptar la limpieza a un entorno que cambia constantemente.

Dreame también ha mejorado su capacidad para superar desniveles. Gracias a una evolución de ProLeap, puede salvar obstáculos de hasta 5 centímetros en una sola capa y 10 centímetros cuando se trata de una doble capa.

Y las alfombras tampoco deberían ser un problema. La combinación de AutoSeal Guard y TripleUp Tech permite elevar el cepillo lateral 10 milímetros, el cepillo principal 5 milímetros y la mopa 15 milímetros cuando detecta una alfombra, evitando así trasladar humedad o suciedad de unas superficies a otras. La propia mopa cuenta, además, con autolimpieza a 100 °C, y el sistema verifica que la temperatura sea segura antes de comenzar el proceso.

Robot aspirador de Dreame | Dreame

El Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete estará disponible a partir del 21 de septiembre por 1.499 euros. Como promoción de lanzamiento, durante sus dos primeras semanas tendrá un descuento de 300 euros, por lo que se podrá comprar por 1.199 euros. Inicialmente estará disponible en la tienda online de Dreame en España y Amazon, para posteriormente llegar a otros distribuidores.

Un cortacésped autónomo para jardines de hasta 5.000 metros cuadrados

Dreame también ha llevado a Berlín el A4 AWD Pro Series, su nueva propuesta para automatizar el mantenimiento del jardín. La gama contará con versiones preparadas para superficies de hasta 3.500 y 5.000 metros cuadrados, respectivamente.

Una de sus características más interesantes es OmniSense 4.0, un sistema de detección que combina LiDAR 3D de 360 grados, posicionamiento RTK dual, visión binocular mediante inteligencia artificial y sensores laterales. Gracias a esta combinación no necesita utilizar los tradicionales cables perimetrales y puede continuar detectando obstáculos durante la noche con ayuda de Smart Fill Light.

Para conseguir un corte más preciso junto a paredes, vallas o árboles, Dreame utiliza EdgeMaster 4.0. Su brazo de corte puede extenderse dinámicamente y alcanzar una distancia de 0 centímetros respecto al borde, tanto siguiendo líneas rectas como superficies curvas.

Y sus cuatro motores proporcionan tracción a las cuatro ruedas y permiten al cortacésped enfrentarse a pendientes de hasta el 90 %, equivalentes a 42 grados, además de superar obstáculos de hasta 7 centímetros.

Respecto a su capacidad para podar, cuenta con un sistema de corte que utiliza dos discos con un total de 12 cuchillas y ofrece una anchura de 40 centímetros, mientras que una batería de 324 Wh se encarga de proporcionar la autonomía necesaria. También dispone de conexión 4G, funciones antirrobo, seguimiento en tiempo real, alertas si alguien levanta el equipo, modo patrulla y monitorización mediante vídeo.

En este caso habrá que esperar algo más. Dreame lanzará la gama A4 AWD Pro Series en Europa durante el primer trimestre de 2027, aunque por ahora no ha comunicado el precio oficial de sus diferentes versiones.

Dreame también se atreve con una diminuta cámara 8K

La tercera gran sorpresa de la compañía en IFA 2026 es la Dreame LEAPTIC Cube, la entrada de la marca en el mercado de las cámaras de acción con un modelo que pesa solo 55,9 gramos.

A pesar de su reducido tamaño, puede grabar vídeo en 8K a 30 fotogramas por segundo, además de 4K a 60 fps con HDR y cámara lenta en 4K a 120 fps. Para fotografía ofrece una resolución de 50 megapíxeles y cuenta con un objetivo ultra gran angular de 155 grados.

Nueva cámara Dreame | Dreame

Dreame también ha aprovechado la inteligencia artificial para diferenciar su propuesta. La LEAPTIC Cube dispone de estabilización GyroSteady AI, reconocimiento inteligente de escenas, seguimiento mediante IA, mejoras automáticas para retratos y un asistente de voz denominado Hi, Moko. A todo ello se suman WiFi 6, USB 3.1, resistencia al agua hasta una profundidad de 10 metros y 110 minutos de autonomía, que pueden ampliarse hasta 210 minutos utilizando el accesorio Magnetic Battery Cube.

La Dreame LEAPTIC Cube llegará al mercado a mediados de octubre de 2026 con un precio que partirá de 429 euros. Estará disponible con 64 o 128 GB de almacenamiento interno y contará con carga rápida, capaz de recuperar aproximadamente el 80 % de la batería en 19 minutos.