Aunque todos los teclados nos parezcan iguales, lo cierto es que hay diferencias sustanciales entre los diferentes tipo. Un mercado que se ha revolucionado con la aparición de teclados gaming diseñados para rendir al máximo en las partidas más exigentes.

Así es el teclado gaming perfecto

Hasta ahora, la elección se encontraba entre dos tipos de teclados los clásicos de membrana y los mecánicos, cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras. Ahora entran en juego los teclados híbridos, los cuales son ideales tanto para darlo todo en la oficina como para el jugador más exigente.

The G-Lab KEYZ ELITE 400 WG | The G-Lab

Uno de los modelos cuyas características encajan a la perfección en esta descripción es el The G-Lab KEYZ ELITE 400 WG. Que destaca por un diseño compacto en el que el problema del espacio se resuelve sin renunciar al bloque numérico. Aunque sacrifiquemos otras teclas como Impr Pant o Bloq Despl, cuyas funciones podemos seguir usando a través de atajos.

Además del espacio que ocupan, otro de los aspectos principales a la hora de jugar es la velocidad de respuesta y las pulsaciones simultáneas. En lo que respecta a este tema, nos encontramos con un teclado que integra frecuencias de sondeo de 1.000 Hz, con una latencia inferior a 1 ms y anti-ghosting NKRO al 100%. Además, de contar con interruptores mecánicos lineales prelubricados, como los KTT Wine Red de 43 gf y actuación a 2 mm de este modelo, con los que la pulsación es rápida y uniforme.

Una de las grandes ventajas con este tipo de teclados es que, además de su diseño, destaca por los materiales con los que están fabricados, los cuales no alteran su aspecto con el uso al mismo tiempo que no transmiten vibraciones. Hoy en día, el uso de teclas PBT de doble inyección, mucho más resistentes al desgaste, combinadas con estructuras gasket de cinco capas que amortiguan el golpe y suavizan al teclear.

Para paliar el problema de desgaste, se ha cambiado el viejo sistema de anclaje de las teclas, siendo ahora mucho más fácil sustituirlas, ya que cuenta con un sistema de zócalos intercambiables en caliente (hot-swap) que permite extraer y sustituir cualquier interruptor sin soldaduras, además, incluye cuatro interruptores de repuesto, por lo que pueda pasar.

Para hacer aún más interesante a este teclado, además de ser inalámbrico, cuenta con otras características como estructura gasket, hot-swap, teclas PBT, triple conexión y una batería de larga duración de 4.000 mAh con la que conseguimos una autonomía de hasta 80 horas sin iluminación RGB.

Un modelo que nos ofrece grandes prestaciones y que viene a demostrar que no hay que hacer un gran desembolso. Con un precio inferior a 100 euros, cuenta con una relación calidad-precio excelente y le convierte en una de las alternativas más asequibles del mercado.