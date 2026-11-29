En lo que respecta a los auriculares, en los últimos años la tecnología se ha centrado en dos aspectos principalmente, en la sustitución de los botones físicos por superficies táctiles y por la cancelación de ruido. Nothing ha decidido ir contracorriente en lo que a los controles se refiere. El CMF Clip Pro nos propone volver al control analógico.

El regreso de lo físico

Quizás la característica más destacable de este modelo no sea el diseño en sí de sus auriculares, sino su estuche de carga. Con la integración del “smart Dial”, una rueda giratoria física y pulsable, con lo que el estuche se convierte en un mando a distancia interactivo.

Los nuevos CMF Clip Pro | CMF

Los controles hápticos de los auriculares son de gran ayuda, pero pueden llegar a ser una gran frustración si usamos guantes o nos encontramos en movimiento, puesto que para su uso debemos tener cierta precisión. Una rueda a la que no tenemos que adaptarnos, sino que ella se adapta a nosotros. Ya que a través de su aplicación Nothing X, personaliza las acciones que se llevarán a cabo al girar o pulsar el botón. Ya sea ajustar el volumen, activar el modo de baja latencia o invocar al asistente de voz, entre otros.

De manera que, una vez configurados, podemos prescindir de mirar la pantalla y de los toques imprecisos, para hacer uso de la rueda mecánica, la cual nos otorga un ajuste fino, funcional y del todo satisfactorio.

En lo que respecta al propio diseño de los auriculares, el objetivo de este es la eliminación de barreras, con dispositivos con gran ergonomía, un concepto contrario a los auriculares invasivos in-ear que cubren el canal auditivo y causan fatiga. En el caso de los Clip Pro, al contar con un formato abierto, se adaptan fijándose en forma de pinza a la oreja.

Por lo que estos no se introducen en el oído, sino que se agarran suavemente al cartílago de forma cómoda y segura. Gracias a su arco con un núcleo de hilo de titanio de 0,5 mm, un material flexible que se adapta sin perder tensión, al que debemos añadir un sistema de agarre de tres puntos y un peso de 5,9 gramos por auricular. Lo que hacen estos auriculares ligeros y cómo de llevar durante horas sin generar ningún tipo de molestia ni presión.

Quizás una de las pegas del sistema open-ear fuera la falta de privacidad y la pérdida de potencia en los graves, algo que desde CMF han resuelto de forma brillante. Con el uso de un driver de 10,8 mm con respaldo de ultrabass, realzando las frecuencias en tiempo real. Para mejorar la privacidad, han incorporado el sistema Sound Seal, el cual es el encargado de cancelar proactivamente las ondas sonoras medias y altas. La cual crea una burbuja que no permite escapar el sonido hacia el exterior.

Un ejemplo de auriculares en los que vemos cómo la innovación no solo consigue encerrarnos en burbujas digitales cada vez más cerradas. Con un sistema que nos permite disfrutar con todas las comodidades de nuestra música sin aislarnos del resto del mundo.