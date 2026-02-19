Así puedes encontrar tus dispositivos con la ayuda de tus altavoces Echo

Una de las grandes ventajas de los dispositivos inalámbricos es la libertad que nos dan para movernos. Algo que, en el caso de algunos dispositivos, esta ventaja también es lo contrario, un inconveniente. Este es el caso de los auriculares y otros dispositivos. A menudo los extraviamos y encontrarlos resulta una tarea titánica. Algo similar sucede con las llaves o la cartera. Lo resolveremos fácilmente con la ayuda de la tecnología, que en este campo ha dado un cambio cualitativo.

Localiza tus dispositivos con la ayuda de tus altavoces inteligentes

La nueva generación de altavoces y pantallas inteligentes de Amazon, son algo más que un simple dispositivo para escuchar música o preguntarle por el tiempo. Sus nuevas funciones como “search party” permiten rastrear objetos perdidos incluso aunque estos no estén en el radio de alcance de nuestro teléfono móvil, pero siempre dentro de nuestra casa. Te contamos cómo funciona.

Tile Slim | Tile

Aunque en nuestro país esta tecnología no se aplica en todos sus campos, debido a la regulación en términos de privacidad, convierte al Echo Studio en un rastreador de alta precisión doméstica. Gracias al uso de sus antenas Bluetooth y Zigbee podemos localizar cualquier dispositivo compatible que hayamos perdido dentro de casa. Para ello debemos configurarlo de la siguiente forma.

Abre la app de Alexa y selecciona “ más ” para acceder a las Skills .

” para acceder a las . Busca la app del dispositivo en cuestión, por ejemplo, Tile , el fabricante de nuestros auriculares, algunos como Skullcandy, Bose o Sennheiser son compatibles. En el caso de los auriculares de Echo Buds, su integración es nativa.

, el fabricante de nuestros auriculares, algunos como son compatibles. En el caso de los auriculares de Echo Buds, su integración es nativa. Vincula la cuenta, iniciando sesión dentro de la app de Alexa.

Una vez hecho esto, colócate cerca de tu Echo Studio y prueba este comando:

de tu Echo Studio y prueba este comando: “Alexa, pide a Tile que busque (mis llaves)”

“Alexa, ¿Dónde están mis auriculares?”

Si se encuentran cerca del rango de Bluetooth del Echo Studio, este se conectará al auricular y lo hará sonar, para que podamos localizarlo. Incluso podemos preguntarle para que nos diga si se encuentra cerca de otros dispositivos Alexa, que tengamos en otras habitaciones, para acotar la búsqueda y que sea más sencillo localizarlos.

En otras localizaciones como EEUU donde la regulación lo permite, activando la opción Sidewalk, podemos incluso encontrar nuestros auriculares con la ayuda de los dispositivos de nuestros vecinos. Al igual que sucede en los móviles y con los rastreadores, estos se conectan de forma anónima a los bluetooth cercanos, con lo que podemos ubicarlos rápidamente. Lo que crea un radar comunitario, con lo que podemos llevar a cabo una búsqueda masiva, invisible y segura.

Mientras que esperamos el despliegue de las redes colaborativas, no tendremos que poner la casa patas a arriba para encontrar nuestros objetos perdidos, su búsqueda será mucho más sencilla con la ayuda de la tecnología y las nuevas funciones que incluyen la nueva generación de dispositivos lanzados por Amazon.