Este dispositivo es el mejor accesorio de tu móvil para disparar tu productividad

El gran objetivo de la tecnología en este momento es liberarnos de trabajos tediosos y repetitivos. Aunque para muchos su gran propósito es el de librarnos de las pantallas. Aunque esto último no es tan sencillo como parece. Mientras que llega ese momento, la mejor solución es hacer uso de dispositivos que nos plantean otras opciones, como es el caso de Plaud NotePin, a continuación, te contamos qué es y cómo nos puede ayudar en nuestro día a día.

Plaud NotePin, AI Wearables: Hacia una productividad sin pantallas

Para muchos, el futuro está lejos de las pantallas, aunque es algo que por el momento es difícil de conseguir. De esta premisa nacen algunos dispositivos como Plaud Note Pin, un dispositivo cuya pretensión es la de que dejemos de usar el móvil y otros dispositivos más lentos para tomar notas, grabar reuniones y capturar ideas.

App de Plaud NotePIN | TecnoXplora

Se trata de un dispositivo con forma de píldora diseñado para llevarlo como pulsera, clip o collar, de manera que se reduzca la fricción a la hora de grabar. Esto nos permite capturar ideas, ya sea en una entrevista o reunión, sin necesidad de usar nuestro móvil. De manera que no tenemos que desbloquear ni buscar una ampliación, simplemente pulsar un botón. Lo que reduce considerablemente el tiempo de ejecución, así como las posibles distracciones.

Pero más allá de la grabación, por lo que destaca este dispositivo es por su gran capacidad de procesamiento. Gracias a los modelos avanzados de Inteligencia Artificial que incorpora, comoGPT-4º, que le permiten no solo transcribir el audio, sino que además lo transforma en resúmenes ejecutivos, listas de tareas, diarios personales o incluso mapas mentales.

Su principal objetivo no es el de sustituir al teléfono móvil. Los smartphones sirven para todo y por ello también tienen la propiedad de distraernos a través de sus notificaciones. Para evitar esto, dispositivos como Plaud NotePin, son la solución perfecta, ya que son el sustituto perfecto en tareas de productividad cognitiva, en las que puede sustituir al móvil.

Son muchos los usos que podemos darle a este pequeño dispositivo, entre los que se encuentra el de convertir el audio de notas de voz que recibimos a través de diferentes apps como WhatsApp. Estas, a menudo, son tediosas de escuchar, por ello, a través de este dispositivo, podemos convertir estas en texto editable donde podemos realizar búsquedas y estructurarlo de forma automática.

Otra de las ventajas que presenta este dispositivo es que nos permite prestar total atención al interlocutor o interlocutores, mientras el wearable graba y resume. De manera que no tenemos que estar tecleando, pendientes de otros dispositivos.

Por lo que debemos pasar de la idea de un dispositivo que sustituye a todos, por la de una serie de dispositivos satélite que se complementen. Como el Plaud NotePin, que aspira a descargar a nuestro cerebro de tareas como recordar datos para poder procesarlos. Ya que se trata de una memoria externa, ya no solo almacena, sino que procesa, traduce, resume y crea mapas mentales, entre otras cosas, para hacernos la vida más fácil.