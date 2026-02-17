Cosori lanza su nueva Air Fryer vertical Turbo Tower Compact en España

Si hay un producto popular en nuestra cocina ese es sin duda la freidora de aire. En los últimos años ha pasado de ser un producto de nicho para un grupo de consumidores muy concreto, a prácticamente barrer de nuestros hogares a las tradicionales freidoras de aceite. Pues bien, ahora uno de los principales fabricantes del mercado, como es Cosori, ha lanzado en España toda una nueva gama de estas Air Fryer, que destaca por su diseño más compacto, que permite cocinar grandes cantidades de comida sin que nos deje sin renunciar a los espacios de encimera que nos quedan libres.

Precio y disponibilidad

La nueva freidora de aire se estrena en nuestro país con un precio de 199,99 euros, con una configuración de 5 en 1, tanto en color gris como en dorado. La freidora también estará disponible en Amazon con una variante 6 en 1.

Cosori Air Fryer Turbo Tower Compact | Cosori

Ficha técnica de la Cosori Air Fryer Turbo Tower Compact

El espacio en nuestras cocinas es limitado, por eso las freidoras de disposición vertical están ganando cada vez más adeptos. En lugar de ocupar más espacio de la encimera, estas limitan su impacto con un diseño de dos pisos, donde las bandejas están dispuestas una encima de la otra, de esta manera se dobla la capacidad de cocinado, prácticamente en el mismo espacio de una freidora tradicional.

Cada una de las bandejasde esta freidora cuenta con una capacidad de 4,3 litros, por lo que la capacidad total es de 8,6 litros. Por esta razón es sencillo preparar dos comidas diferentes a la vez, con capacidad para hasta cuatro raciones. Esta cuenta con tecnología Turbo Tower Top Heat Airflow. Con ella podemos hacer todo tipo de cocinados, ya que cuenta con seis modos diferentes de cocción.

Estos son Airfry, Bake, Grill, Dry, Reheat y Roast, la otra versión 5 en 1 de la que os hablamos prescinde de la función Dry. El espacio que ocupa la freidora en la encimera es muy limitado, ya que su ancho es de tan solo 275 mm, para que nos hagamos una idea, es inferior al de una hoja de papel A3. Por tanto la capacidad la obtiene de su altura, y no de la anchura del dispositivo. A pesar de ello, tampoco es muy alta, ya que mide 365 mm de alto.

Según el fabricante, el punto fuerte de esta Air Fryer es la tecnología Top Heat Airflow que cuenta con resistencias en ambas cestas en la parte superior, así como dos motores. Ofrece tres velocidades de ventilación diferentes para que la comida quede cocinada de manera uniforme y se necesiten tiempos de precalentado mucho más cortos. Su construcción cuenta con un revestimiento cerámico sin PFAS en todas las superficies en contacto con los alimentos, y además, podemos meter sus cestas en el lavavajillas. Eso sí, hay que tener en cuenta, y quizás es su punto negativo, que esta freidora carece de funciones inteligentes.