Tu Fire TV va a renovar su interfaz muy pronto, la actualización ya está en marcha

Si en las últimas semanas hemos advertido que los dispositivos con Google TV como los Chromecast la interfaz del sistema operativo está cambiando su diseño, ahora son los Fire TV de Amazon los que están haciendo lo propio. Si tienes uno de estos dispositivos deberás tener en cuenta que en un futuro cercano se va a actualizar, porque ya hemos conocido que los primeros dispositivos lo están haciendo renovando su aspecto.

Nueva actualización de FireOS

Los Fire TV han comenzado a actualizarse en Estados Unidos, donde los usuarios están comenzando a ver los cambios desde la pantalla de inicio del sistema operativo. Estas novedades se habían dejado ver en el CES de Las Vegas celebrado el pasado mes de enero, pero no es hasta ahora cuando la actualización está comenzando a ser una auténtica realidad.

Como decimos, los cambios ya son notables desde el inicio, la pantalla inicial de este sistema, ya que, al igual que vemos en el caso de Google TV, ahora el menú de navegación se mueve a la parte superior, y desaparece de encima de los accesos directos a las aplicaciones. También mejora un aspecto importante, como es el de las apps fijadas, que siempre están visibles, que pasan de seis a nada menos que veinte ahora, por lo que vamos a tener todas las que utilizamos siempre a la vista.

En la parte superior, ahora las secciones son las de Películas, TV, TV en directo, Deportes y Noticias, además del icono de la lupa para hacer búsquedas en el dispositivo. También se añade un nuevo botón de hamburguesa con tres rayas horizontales, que ahora agrupa todas esas funciones menos utilizadas, pero que deben estar a mano por si las necesitamos usar. Todo esto contribuye a un diseño mucho más limpio, donde las miniaturas de los contenidos ganan protagonismo en la interfaz.

Nos recuerda bastante al nuevo diseño que Amazon estrenó de Luna, su servicio de juegos en streaming, que también simplificó y descargó de elementos la pantalla de inicio, para darle más protagonismo a todos los contenidos. Otra de las novedades, y que puede influir en el momento en que llegaría a España, es la integración del nuevo Alexa+. Esta es la versión del asistente con IA generativa, que de momento está disponible solo en Estados Unidos, y que, por cierto, ahora está integrado para los usuarios de Prime.

Por tanto ahora vamos a poder mantener conversaciones naturales con el asistente de voz, como hacemos, por ejemplo, con los modos Live de Gemini o ChatGPT, por lo que la experiencia en este aspecto va a ser completamente diferente respecto de lo que suele ofrecer Alexa hasta ahora, que es algo mucho más limitado. Los dispositivos que se están actualizando ya son los Fire TV Stick 4K Plus y Fire TV Stick 4K Max de segunda generación, aunque por ahora tan solo en Estados Unidos.