Esta nevera inteligente e invisible es todo lo que necesita tu Tesla este verano

Se van acercando poco a poco los días de calor, y por tanto, cada vez apetece más salir de casa a pasar el día en la montaña, la playa, etc. Y no hay nada mejor que llevar una buena nevera en el coche. Hay muchas, pero pocas se pueden llevar de forma segura en nuestro coche, incluso si se trata de un Tesla. Pero ahora hemos conocido un modelo que se integra como un guante en el maletero del Tesla, y refrigera nuestras bebidas mientras conducimos, y además es inteligente, vamos, el gadget imprescindible para tu coche este verano.

Enfría o congela en el maletero de tu Tesla

Las neveras integradas siempre se han asociado a los vehículos de lujo, y tu Tesla puede ser uno de ellos con esta nueva nevera, que ha sido diseñada exclusivamente para que encaje perfectamente en el maletero de tu coche. Se instala en el lateral izquierdo del maletero, y gracias a su instalación ultrarrápida podemos disfrutar de ella en solo 3 minutos, que es lo que tardamos en aplicarla y fijarla.

Además es una nevera que también puede funcionar como congelador. Y es que puede alcanzar temperaturas extremas que van desde los -15 °C hasta los 20 °C. Por lo que no solo vamos a poder llevar bebida fría, sino también transportar alimentos congelados, como esos que hemos adquirido en el supermercado y que quizás se descongelen antes de llegar a casa. Así lo evitaremos gracias a su capacidad de refrigeración.

Con el separador extraíble podemos organizar bebidas o alimentos a nuestro gusto según las necesidades. La nevera está diseñada para conectarse directamente a la toma de 12V del vehículo. Como ha sido diseñada específicamente para Tesla, vamos a poder usarla junto al Modo Campamento. De esta manera los alimentos o bebidas se mantienen fríos en todo momento, incluso si hemos parado el vehículo.

Además es una nevera muy silenciosa, que no molestará al pasaje que vaya en los asientos traseros. Y es que funcionando mantiene un nivel de ruido por debajo de los 30dB. Otra característica que nos parece genial y esencial a la hora de usarla, es su perfil inteligente. Y es que se puede conectar a nuestro smartphone sin cables. Podemos controlar todos los aspectos de la nevera cómodamente desde nuestro móvil. Y además cuenta con una pantalla LED que permite visualizar la temperatura actual y los ajustes del sistema de un solo vistazo.

Y todo ello a un precio competitivo. Porque se ha lanzado en Kickstarter desde 215 euros al cambio, más 60 euros de gastos de envío. Lo que nos parece un precio ajustado si tenemos en cuenta que encaja a la perfección con tu Tesla. De momento estas neveras son compatibles con el Tesla Model Y, comenzarán a entregarse el próximo mes de junio. Desde luego un accesorio imprescindible para tu Tesla este verano, ya que se trata de una auténtica nevera y congelador todo en uno a la medida de su maletero.