Ya puedes comprar las nuevas Blink Mini 2K+ y Blink Arc en España

Amazon ha lanzado nuevas cámaras de vigilancia en España mediante su marca Blink, que como sabéis es una de las pioneras de este segmento tan popular de la electrónica doméstica. Se trata de unas nuevas cámaras que nos ofrecen funcionalidades perfectas para poder mantener vigilado nuestro hogar tanto desde el interior como el exterior.

Precio y disponibilidad

La nueva Blink Mini 2K se ha puesto a la venta en Amazon por 44,99 euros en color negro o blanco. Mientras que el soporte para cámaras Blink Arc hace lo propio por 99,99 euros, también en color negro y blanco.

Blink Mini 2K | Blink

¿Qué nos ofrecen estas cámaras?

La más sencilla de ambas es la nueva Blink Mini 2K+.que es una cámara de interior o exterior de tamaño compacto. Esta nos ofrece una resolución de vídeo 2K, así como zoom de hasta 4 aumentos y función de visión nocturna a todo color. Esto es posible gracias al foco direccional LED con el que cuenta, y que rellena la estancia de luz para poder grabar esas imágenes a todo color.

Blink Arc | Amazon

Cuenta con cancelación de ruido, algo esencial para que las conversaciones a través de la cámara se escuchen de manera nítida y sin interferencias de ningún tipo. La IA también está presente en estas cámaras, gracias a las notificaciones inteligentes, que permiten detectar a personas y vehículos, y notificarnos sobre ellos para que no exista ningún tipo de duda de lo que pasa por delante de la cámara.

Cuenta con radar para poder ver movimientos cuando no hay luz alguna, gracias a ese radar puede detectar movimiento real, y elimina la posibilidad de que existan falsas alarmas. Además, es compatible con Alexa, por lo que podemos interactuar con ella mediante comandos de voz, responder a llamadas, o armar y desarmar el hogar inteligente.

¿Y el soporte Blink Ark?

Por su lado, la Blink Arc nos ofrece un diseño más pensado para exteriores, y tiene como objetivo poder montar hasta dos cámaras Blink Mini 2K o Mini 2 para poder contar con una visión de 180 grados completa. Una vez acopladas las cámaras, estas funcionan como una sola en el mismo soporte. Y si pagamos la suscripción Plus de Blink, nos permite visualizar la vista de 180 grados en directo.

El soporte es ideal para exteriores, ya que cuenta con un adaptador de corriente adaptado a estos entornos. Pero también es perfectamente útil para su uso en interiores. Un interesante soporte que cambia por completo la experiencia con las cámaras Blink.