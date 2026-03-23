¿Es posible conectar un teclado a tu Kindle? Te sacamos de dudas

Uno de los ereaders más versátiles es el Kindle Scribe, el cual cuenta con pantalla de tinta electrónica de gran formato y gracias a su lápiz premium nos permite escribir y dibujar de una forma rápida y precisa. Aunque ya cuenta con conexión Bluetooth no podrás conectar un teclado, a continuación, te contamos cómo.

Por qué no puedes conectar un teclado a tu Kindle

Con la nueva actualización los Kindle de Amazon, cuentan con una nueva funcionalidad que permite activar la conectividad Bluetooth. Lo cual ha hecho que automáticamente muchos usuarios hayan pensado en conectar un teclado o ratón inalámbrico, algo que aún no es posible ya que la conectividad está limitada por el momento por Software. Por lo que de momento solo podemos hacer uso de esta para conectar unos auriculares.

Kindle Scribe Colorsoft | Amazon

Por el momento estos no cuentan con perfiles HID que permiten interpretar las pulsaciones del teclado o el movimiento del ratón. Aunque podemos usar un método alternativo que implica el uso de nuestro teléfono móvil, un teclado inalámbrico, una aplicación de terceros y conexión a Internet.

El truco consiste en usar tu teléfono móvil como puente. Primero, conectas el teclado Bluetooth a tu smartphone. Luego, abres una aplicación web de sincronización de texto (como SolarWriter) tanto en el navegador de tu móvil como en el navegador web experimental del Kindle Scribe. De esta forma, al teclear en el teclado físico, el móvil procesa la información y la envía a través de internet para que el texto aparezca casi en tiempo real en la pantalla de tinta electrónica de tu Kindle, desde el cual podemos copiar y pegar el texto.

Otra opción sería la de conectar un teclado a través del USB-C con el que cuenta, algo que tampoco es factible ya que este puerto está configurado como cliente, lo que significa que solo funciona para recibir carga y transferir archivos, pero no para suministrar energía a otros periféricos como el caso de los teclado y ratones. Además, al tratarse de un sistema operativo cerrado, carece de controladores externos. Al mismo tiempo que por el momento carece de procesador de textos.

Debemos recordar que la principal función de los Kindle es la de visualizar texto, creando un espacio minimalista y libre de distracciones, lejos de notificaciones y correos electrónicos creando un espacio de concentración. Otra de las ventajas con las que cuenta este dispositivo, es su pantalla de tinta electrónica, la cual nos ofrece una excelente visualización en entornos al aire libre y bajo la luz del sol, sin reflejos. Al mismo tiempo, que ayuda a reducir la fatiga visual que producen las emisiones de luz azul de las pantallas clásicas retroiluminadas. Aunque por el momento, no es posible, es algo que en futuro podría ser posible, y no descartamos que nos sorprendan implementado esta funcionalidad con la cual nuestra tableta