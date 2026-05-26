La nueva tableta Oppo Pad 6 presume de mucha potencia y generosa batería

Oppo nos ha sorprendido con el lanzamiento de una nueva tableta para su gama más alta. Una tableta que se ha presentado junto a los Oppo Reno 16, que obviamente son el gran atractivo del evento de la marca en China. Esta es una tableta que destaca en todos sus aspectos, con rendimiento de smartphone de gama alta y con una batería de gran capacidad que le brinda una autonomía notable. Vamos a conocer todos los detalles de esta nueva tableta de los chinos.

Ficha técnica de la Oppo Pad 6

La nueva tableta de Oppo llega con un tamaño intermedio, pero tirando ya a grande, de 12,1 pulgadas, con tecnología LCD. Esta ofrece una resolución muy elevada de 3000x2120 píxeles, que viene a ser algo así como 3K, no está nada mal. Así como una tasa de refresco muy elevada, de 144 Hz, más propia de una tableta gaming. Bajo el capó monta uno de los procesadores más potentes del momento, como es el MediaTek Dimensity 9500s.

La nueva Oppo Pad 6 | Oppo

Este es el mismo del Oppo Reno 16 Pro, para hacernos una idea de todo su potencial. Y es un procesador que se vuelca en la eficiencia por encima de la potencia bruta. Junto a el tenemos variantes de hasta 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno. La batería es uno de los aspectos más importantes, y que nos va a brindar mucha autonomía gracias a su capacidad de 10420 mAh.

Esta se puede cargar rápidamente gracias a una potencia de carga de 67 W con cables. Es una pulsera bastante delgada, con unas dimensiones de 266.93 x 193.35 x 5.99 mm, mientras que el peso es de unos 577 gramos. Llega en tres colores, como son Space Gray y Galaxy Silver. Una tableta que cuenta con características propicias para utilizarla tanto dibujando, gracias a su lápiz, como al aire libre, y sin olvidarnos de una capacidad de procesamiento notable.

Por otro lado, la cámara de fotos trasera es un simple sensor de 8 megapíxeles, mientras que delante la cámara cuenta también con el mismo sensor. Los precios con los que se estrena esta nueva tableta parten de los 519 euros al cambio, para la versión de 8GB+256GB. Su sistema operativo es Android 16, que se encuentra debajo de la capa de personalización ColorOS 16, que, como sabéis, está repleta de la IA de Google. Una tableta grande, potente y con muchas horas de autonomía para ver multitud de series y películas a lo largo del día sin tener que pasar por el enchufe.