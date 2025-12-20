¿Usas altavoces inteligentes? Así puedes extremar la privacidad en el día a día

Uno de los regalos estrella para esta Navidad son los altavoces inteligentes. Estos son como las navajas suizas de la tecnología, ya que podemos darle varios usos a este sencillo dispositivo. Para muchos de sus usuarios, la privacidad, es primordial a la hora de su uso, por lo que para preservarla podemos configurarlos de manera que se preserve el máximo, algo a tener en cuenta antes de regalarlos.

Configuraciones de privacidad que no puede faltar en un altavoz inteligente

Regalar un altavoz inteligente es una excelente idea, nos solo estás regalando la posibilidad de reproducir música de forma inmediata con un comando de voz, también un asistente a tu servicio, entre otras cosas. Si estás pensando en regalar un altavoz y te preocupa la privacidad de su futuro propietario, no pueden faltar estos ajustes.

Cómo activar el sonido espacial del nuevo Amazon echo studio | Amazon

Una práctica bastante habitual, sobre todo si el destinatario cuenta con cierta edad o no están familiarizados con las nuevas tecnologías, es la de configurar y probar el correcto funcionamiento de los dispositivos. Sobre todo, para que cuando este lo reciba esté listo, para usarlos directamente. Probar los comandos de voz y que todo funcione correctamente para evitar sorpresas. De forma predeterminada, el dispositivo incluye algunos ajustes que permiten el registro de las interacciones o incluso mantienen el micrófono en uso. Por lo que antes de entregarlo como presente podemos hacer algunos cambios. En concreto, tres opciones que no nos pueden faltar para preservar por completo la privacidad.

Una de las características principales es la de estar siempre escuchando, aunque es algo que podemos resolver de una forma muy sencilla. Aunque están diseñados para obviar las conversaciones, si quieres asegurarte de que nadie te escucha tienes la opción de desactivar el micrófono, localizando el botón del micrófono tachado y pulsándolo. Otra forma de hacerlo es haciendo lo propio con la detección de ultrasonido. Una opción que se usa para detectar la presencia de personas cerca. Esto lo haremos desde los ajustes del dispositivo desde la app de Alexa, pulsando sobre la rueda dentada y localizando la opción “detección de presencia”. Es importante, también, borrar el historial de actividad del dispositivo, en el que se registran todas las interacciones que hemos llevado a cabo con el dispositivo.

A través de las skills y las aplicaciones instaladas en los altavoces, a menudo se requieren permisos para acceder al micrófono. De forma que, al hacerlo, este vuelve a estar operativo y a registrar los sonidos. Por lo que es importante revisar las aplicaciones y sus permisos, eliminando las que no usemos e inhabilitando estos. Del mismo modo, tenemos la opción de desactivar las grabaciones. Teniendo la opción de que se eliminen transcurrido cierto tiempo o incluso que no se guarden. Por lo que antes de entregarlo es nuestra responsabilidad borrar todo nuestro rastro de actividad, entregando el dispositivo limpio y listo para ser usado. Sin comprometer en lo más mínimo nuestra privacidad y tranquilidad.