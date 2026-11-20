En una semana en la que Xiaomi ha presentado su nuevo Watch S5, Oppo contraataca con el lanzamiento de uno de sus relojes más avanzados, el nuevo Oppo Watch 5. Este se ha puesto a la venta hoy en España, con unas características bastante solventes y precio accesible. Te contamos todos los detalles de este nuevo wearable, que es el compañero ideal para los nuevos Find X10 que han llegado al mercado hace unos meses.

Precio y disponibilidad

El nuevo Oppo Watch 5 ha llegado a España con un precio de 169 euros, aunque podemos comprarlo más rebajado, por 149 euros, hasta el próximo 2 de diciembre, así que es una excelente ocasión para comprarlo a un precio bastante atractivo. Incluye un cargador SUPERVOOC de 45 W de regalo y tiene un 20% de descuento adicional para estudiantes. Está disponible en los acabados Twinkle Purple, que tiene una textura Luster-Silk Fusion de efecto perlado, Mint Green y Cool Black, todos acompañados de correas de fluoroelastómero y pines decorativos intercambiables.

Oppo Watch 5 | Oppo

Ficha técnica del Oppo Watch 5

Este nuevo reloj de Oppo tiene un diseño bastante premium, con una esfera casi cuadrada, y con perfiles y pantalla totalmente planos, algo que hoy en día es sinónimo de producto premium. Está fabricado en un cuerpo de aluminio ultradelgado de apenas 9,2 mm de grosor y 25 g de peso. Cuenta con una pantalla AMOLED de 1,85 pulgadas con biseles simétricos de 2 mm logrados mediante encapsulado LIPO y un brillo máximo de 3000 nits en exteriores, cuando lo usamos en el modo de entrenamiento, por lo que incluso bajo la luz del sol se ve de manera espectacular.

Oppo Watch 5 | Oppo

Una pantalla que se puede personalizar con más de 400 esferas preinstaladas o más de 30 plantillas dinámicas que admiten vídeos o fotos en movimiento. En lo que al seguimiento de la actividad deportiva se refiere, este reloj llega con una importante, novedad, como es el Modo UltraBurn Personalizado. Está alimentado por el algoritmo FatMax de Oppo, un sistema que analiza variables como la edad, la frecuencia cardíaca en reposo y el VO₂ máx para calcular la zona cardíaca exacta donde la oxidación de grasas es óptima.

Está disponible en 35 actividades deportivas, como por ejemplo correr, caminar, ciclismo o natación. Emite avisos por voz o vibración en tiempo real y detalla nuestra eficiencia calórica tras finalizar la sesión. Además, incluye más de 100 deportes con estimación de consumo de grasa y azúcar, así como 14 modos profesionales, entre los que destacan el nuevo Modo Avanzado de Pádel, pickleball, tenis o carrera en cinta con inclinación.

En términos de salud y seguimiento de la actividad, es capaz de identificar 13 estados anímicos y corporales, registrando la exposición solar y ofreciendo consejos animados. También hace seguimiento del bienestar de las mujeres, que utiliza un sensor de temperatura cutánea y calibración biométrica para predecir con precisión las fases del ciclo menstrual y brindar recomendaciones de descanso o actividad.

A la hora de dormir, el análisis del sueño genera informes matinales detallados y pausa automáticamente el audio del móvil cuando detecta que nos hemos dormido. Por último, gracias a la batería de silicio-carbono con la que cuenta, puede permanecer encendido hasta 7 días seguidos, incluso 10 días si el uso es ligero. Y la carga rápida nos brinda un día de uso con solo 10 minutos de carga. Es resistente al agua y polvo con la máxima certificación IP69, así como hasta 50 metros de profundidad en el agua.