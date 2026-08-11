El FairPhone 6+ se deja ver en nuevos colores

El Fairphone 6 es un móvil que, como todos sus predecesores, cuenta con una personalidad arrolladora. Y es que se trata del smartphone de aquellos que valoran la sostenibilidad por encima de todo, pero que a la vez no quieren renunciar a contar con un terminal de garantías para el día a día. Eso es lo que ofrece este modelo, que ahora podría recibir una nueva variante en la gama, el Fairphone 6+. Este se ha filtrado ahora en imágenes, mostrando algunas versiones y anticipando lo que podemos esperar de este nuevo terminal de la marca, que podría estrenarse durante el IFA de Berlín.

¿Qué va a aportar el Fairphone 6+?

Pues bien, por lo que hemos conocido ahora, va a ser un móvil exactamente igual en el núcleo. Pero que en este caso va a llegar en otras variantes de memoria y en colores diferentes a los que hemos conocido hasta ahora. Y hay uno de estos aspectos que cobra especial relevancia con el momento que vive el segmento, con una carestía de la memoria sin precedentes, por lo que el movimiento de Fairphone es cuando menos sorprendente.

Por un lado, lo que han desvelado desde el medio NieuweMobiel o la cuenta de Evleaks, es la nueva gama de colores de este Fairphone 6+. Esta se compondrá de un azul cobalto, negro horizonte y verde bosque. La gran novedad en este caso es que se han filtrado imágenes de la versión de color azul cobalto, que es la que se puede ver con diferentes accesorios. También podemos verlo en el color verde bosque.

Y por último, en cada una de estas imágenes, lo vemos con un accesorio concreto. En este caso, las imágenes nos muestran tres accesorios, el la banda para agarrarlo, la funda protectora y el porta tarjetas, que, como sabéis, se valen de la vocación modular de este teléfono, que es uno de sus puntos fuertes. La otra gran novedad que conocemos de este teléfono tiene que ver con la memoria RAM.

Y es que mientras el Fairphone 6 cuenta originalmente con 8GB de memoria RAM, esta nueva variante de los Fairphone 6+ llegará con 12 GB de memoria RAM. Algo que, tal y como está el precio de la memoria, es un auténtico ejercicio de riesgo para este fabricante. Viendo que los nuevos modelos suelen llegar cada dos años, es llamativo que un año después de lanzar el Fairphone 6 vayamos a tener un nuevo modelo a la vuelta de la esquina al año siguiente.

Y tiene sentido, porque quizás al ser meros cambios de memoria y colores, es más apropiado denominarlo así, como una variante del Fairphone 6, que en lugar de llamarlo Fairphone 7 cuando realmente no ofrece novedades que nos hagan justificar el salto a una nueva generación. El lanzamiento de este nuevo móvil debe estar realmente cerca, lo apostaría todo a que seguramente en el IFA de Berlín que se celebra a comienzos de septiembre, tendremos este teléfono lanzado oficialmente.