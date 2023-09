Oppo y OnePlus tienen nuevo smartwatch a la vista, y se ha filtrado todo

El mercado de wearables sigue dando muestras de consolidación, con cada vez más fabricantes implicados en el lanzamiento de nuevos modelos. En este caso asistimos a la filtración de un nuevo reloj inteligente que podría llegar al mercado de dos formas diferentes, con dos marcas distintas inscritas en su cuerpo. Y es que tanto Oppo como OnePlus estarían trabajando en un reloj que se lanzará bajo sus marcas en diferentes mercados, pero que comparten ficha técnica y diseño. Ahora este se ha filtrado al completo, y lo conocemos abiertamente.

Así será el nuevo reloj de OnePlus y Oppo

Hay que decir que las informaciones apuntan a que, a nivel global, o lo que es lo mismo, en España, este reloj se lanzará bajo la marca OnePlus. En las imágenes podemos ver su diseño, que será el de un reloj de esfera redonda, y con un aspecto bastante minimalista. La pantalla parece bastante grande, sobre todo si la comparamos con el ancho de la correa.

En general parece un diseño bastante minimalista, ya que según estas por no tener no parece tener botones físicos, pero en uno de los esquemas sí que parece tenerlos. Por lo demás, se han filtrado algunos detalles interesantes de este reloj inteligente. Y es que será bastante potente, porque llevará el procesador más potente de Qualcomm para estos dispositivos, el Snapdragon W5 Gen 1. Precisamente el mismo que veíamos ayer para el nuevo reloj de Xiaomi.

Un reloj que estará realmente bien equipado, ya que en la filtración se desvelan algunas características interesantes. La más atractiva sin duda es el ECG, la posibilidad de hacer electrocardiogramas, algo que ya sitúa a este reloj en todo lo alto de la gama de smartwatch. Otros aspectos menores son el modo Always On en la pantalla, que es lo mínimo que podemos pedirle a uno de estos relojes de alta gama. Pero en este caso parece que se tratará de un modo que se mostrará a todo color, y no en blanco y negro como es habitual.

También llegaría con versiones de eSIM, que no necesitan de tarjeta física para contar con sus propios datos móviles. Dependiendo de la marca que lo lance al mercado, se espera un software diferente para el reloj. En el caso de que sea OnePlus, se trataría de ColorOS for Watch 6.0. Mientras que en el caso de que sea un Oppo contará con Android 11 Go, algo totalmente sorprendente para un reloj inteligente.

El nombre de este dispositivo sería diferente según el fabricante que lo presente, obviamente. En el caso de OnePlus, se trataría del nuevo OnePlus 4 Pro, mientras que, si llega de la mano de Oppo, lo haría como el Oppo Watch 4 Pro. Dos relojes que sin duda se ubicarán en la gama alta en los mercados donde se comercialice. Con un precio que estará más cerca de los 300 euros. No se sabe cuándo se presentarán o pondrán a la venta, pero vistas estas filtraciones, no debe faltar mucho, solo días o semanas.