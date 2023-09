OnePlus presentará una nueva tableta económica

La firma china OnePlus no solo cuenta con algunos de los móviles más populares en la gama media y alta del merado, sino que también se ha lanzado recientemente a la aventura de fabricar tabletas. De hecho, cuenta con la OnePlus Pad en el mercado español, que podemos comprar por alrededor de 500 euros. Obviamente se trata de una tableta bastante avanzada, y perteneciente a un segmento más exclusivo. Pero ahora hemos conocido que la firma asiática prepara el lanzamiento de un nuevo dispositivo para esta gama, pero que con toda probabilidad será mucho más asequible.

Nueva tableta barata de OnePlus

Ha sido la propia firma china la que ha desvelado la existencia de esta nueva tableta gracias a un teaser en sus redes sociales. En ella muestra el diseño esquemático de la tableta, que tiene un aspecto similar a la tableta de alta gama, con un gran sensor de cámara en el centro de la parte posterior, aunque en este caso con dos zonas diferenciadas en esta parte trasera. Y aunque no se detalla el nombre, las filtraciones anteriores apuntan a uno en concreto.

Y es que esta tableta se denominaría OnePlus Pad GO, un apellido con el que se suele identificar a modelos más accesibles, como ocurría por ejemplo con los modelos más accesibles de las Surface de Microsoft. Además, junto a la imagen, podemos ver un hashtag que viene a resumir la esencia de esta tableta, diciendo All Play, All Day, lo que ha dado pie a que se especule con la característica que puede dar pie a ello.

Y parece evidente que cuando se habla de estar todo el día jugando con ella, estamos ante una tableta que tendrá una autonomía especialmente amplia. Sobre lo que nos ofrecerá este modelo, es una incógnita, pero podemos hacernos una idea si miramos a otras tabletas del segmento. O por ejemplo, algunas dentro del grupo de empresas a la que pertenece OnePlus. Entre ellas está Realme, que cuenta con la Realme Pad, y que puede ser una buena base para esta tableta de OnePlus.

Esta tiene un procesador Helio G80, así como una pantalla de 10.4 pulgadas con resolución Full HD+. Es una tablea que está construida en aluminio, y en su cámara de fotos cuenta con un sensor trasero de 8 megapíxeles, así como otro delante de la misma resolución. La batería tiene una capacidad de 7100mAh, y no descartamos que el nuevo modelo de OnePlus tenga unas características similares.

El precio de la Realme Pad supera por poco los 150 euros, pero en el caso de OnePlus, y de que llegue a España, sería más probable un precio de entre 200 y 250 euros, incluso llegar a los 300 euros, ya que OnePlus es una marca posicionada en la gama media algo más premium. Lo que sea, debe estar cerca, porque este teaser nos avanza que la presentación de esta tableta en la India se va a producir en los próximos días, a lo sumo alguna semana, estaremos atentos.