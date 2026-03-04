Así son los procesadores M5 Pro y M5 Max que montan los nuevos MacBook Pro de 2026

Ayer fue un día importante para Apple, que presentó los nuevos MacBook Pro de 2026. Lo más destacable es que estos equipos estrenan procesadores M5 Pro y M5 Max para ofrecer el mejor rendimiento.

Dos procesadores diseñados específicamente para exprimir al máximo el rendimiento en tareas como edición de vídeo, animación 3D, desarrollo de software o entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.

Todo lo que debes saber de los M5 Pro y M5 Max de Apple

Dos nuevos procesadores que dan un salto importante respecto a generaciones anteriores gracias a una nueva arquitectura llamada Fusion, un diseño que combina dos chips de tercera generación fabricados en 3 nanómetros dentro de un único sistema en chip o SoC.

MacBook Pro con procesador M5 Max | Apple

Gracias a esta combinación, y según explica Apple permite mejorar el ancho de banda, reducir la latencia y ofrecer un equilibrio muy difícil de igualar entre potencia bruta y eficiencia energética.

El resultado es un procesador mucho más capaz y que está optimizado para las nuevas funciones basadas en inteligencia artificial que Apple está incorporando en su ecosistema.

Y potencia no faltará, ya que los procesadores M5 Pro y del M5 Max destacan por su nueva CPU de 18 núcleos. Apple ha rediseñado completamente su estructura interna para introducir seis supernúcleos de alto rendimiento acompañados por doce núcleos de eficiencia optimizados para tareas multihilo.

Los supernúcleos están pensados para ofrecer el mayor rendimiento posible en procesos que dependen de un solo hilo, mientras que los núcleos de eficiencia permiten mantener un consumo energético controlado incluso cuando se ejecutan cargas de trabajo intensivas.

MacBook Pro con procesador M5 Max | Apple

Gracias a esta arquitectura híbrida, Apple asegura que el rendimiento en tareas profesionales puede aumentar hasta un 30 por ciento frente a la generación anterior. Además, comparado con los chips M1 Pro y M1 Max, el salto en rendimiento multihilo puede llegar a ser hasta dos veces y media superior, por lo que la mejora es notable.

¿Y su gráfica? En el caso del M5 Pro, su GPU puede alcanzar hasta 20 núcleos gráficos, mientras que el M5 Max duplica esa cifra hasta los 40 núcleos. Esta arquitectura gráfica también incluye un Neural Accelerator en cada núcleo, lo que permite acelerar procesos de inteligencia artificial directamente desde la GPU.

Para quién es cada procesador

Respecto al MacBook Pro con procesador M5 Pro, es un portátil que está pensado para usuarios profesionales que necesitan potencia pero sin llegar al extremo de las configuraciones más avanzadas.

Por su parte, el MacBook Pro con procesador M5 Max está orientado a los perfiles más exigentes. Animadores 3D, desarrolladores de aplicaciones complejas o investigadores en inteligencia artificial son el perfil perfecto para exprimir su potencia gráfica

Ahora que ya sabes los secretos de los nuevos M5 Pro y M5 Max, solo has de pensar en qué perfil se ajusta más a tus necesidades a la hora de elegir tu MacBook Pro de 2026.