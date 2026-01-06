Samsung The Freestyle+ ya es oficial: un proyector portátil con mucha IA

Samsung quiere ser uno de los protagonistas de este CES 2026, y ya conocemos algunos de sus productos. De esta manera, el fabricante acaba de presentar el Samsung The Freestyle, un nuevo proyector portátil que apunta manera.

¿Sus armas? Mantener el diseño de modelos anteriores y que tan bien le ha funcionado al fabricante, además de añadir IA para que puedas proyectar imágenes y vídeos en la mejor calidad

Nuevo Samsung The Freestyle+, un proyector portátil cargado de IA

Respecto al diseño, el nuevo proyector the Freestyle+ mantiene el diseño cilíndrico y compacto que ya definía a la primera generación, para que puedas disfrutar de la portabilidad de modelos anteriores.

Y sí, podrás adaptar este proyector a tus necesidades, girándolo a tu gusto para que proyecte en la pared de tu habitación, en el techo… Además, este proyector promete una calidad de imagen a su altura.

Samsung The Freestyle+ | Samsung

Para ello, el gran protagonista es AI OptiScreen, el sistema de optimización de imagen basado en inteligencia artificial que ajusta automáticamente la proyección a prácticamente cualquier superficie. Esta tecnología es capaz de corregir deformaciones incluso cuando se proyecta sobre paredes irregulares, esquinas o superficies con ángulo.

Como te hemos dicho antes, vas a poder proyectar donde quieras, dejarlo en el cuarto para que tus hijos duerman viendo las estrellas… A esto se suma un enfoque en tiempo real que mantiene la nitidez aunque el proyector se mueva, así como un sistema de calibración que analiza el color de la pared para reducir dominantes y distracciones visuales.

Por otro lado, el proyector Samsung The Freestyle+ es compatible con Vision AI Companion, por lo que va a contar con todo el potencial de la IA de Samsung para su familia de televisores, como el sistema de traducción automático para todo tipo de contenidos.

Respecto a la potencia, Samsung The Freestyle+ presume de un brillo de 430 lúmenes ISO, casi el doble que la generación anterior, lo que amplía notablemente las posibilidades de uso en entornos con luz ambiental.

Y lo mejor es que cuenta con un altavoz integrado de 360 grados, y que ahora ofrecera compatibilidad con Q-Symphony para que puedas vincularlo a una barra de sonido y disfrutar de un sonido más envolvente.

Un producto al que no le faltará Tizen para poder instalar todo tipo de apps, o disfrutar de los canales de Samsung TV+ y que apunta maneras para posicionarse como uno de los mejores proyectores portátiles de 2026.

Disponibilidad y precio

Samsung nos deja con los dientes largos, y de momento no sabemos lo que costará el Samsung The Freestyle+, pero está claro que llegará a Europa, y por lo tanto a España. Ahora, solo falta esperar a que el fabricante ofrezca más información al respecto.