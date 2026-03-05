Todo lo que puedes hacer integrando tu ecosistema Ring con Alexa

Durante décadas hemos fantaseado con hogares robotizados en los que solo tenemos que pedirles las cosas y que los electrodomésticos funcionen solos. Lo que antes era cosa de ciencia ficción ahora es posible. Sobre todo, con la integración de sistemas y con ecosistemas como “Smart Home”. A continuación, te contamos qué puedes hacer con Alexa y tus dispositivos Ring instalados.

Control centralizado con echo show

La integración de sistemas y dispositivos es cada vez mayor; desde hace tiempo los fabricantes trabajan en el desarrollo de lenguajes como Matter que ayudan con la compatibilidad de los dispositivos, rompiendo las barreras entre marcas. A menudo tenemos varias apps y servicios instalados en nuestro móvil; estos funcionan de forma independiente y se limitan a enviarnos notificaciones de forma individualizada. Una de las soluciones que nos facilita mucho la gestión de esta es crear un control centralizado, algo que conseguimos vinculando a plataformas como Alexa y Ring.

Vinculando cuentas Ring y Alexa | TecnoXplora

Esto facilita el acceso a las imágenes recogidas por nuestras cámaras de seguridad. De manera que, si salta un aviso, no tenemos que abrir la app y esperar a que nos muestre lo que sucede. Podremos verlo directamente a través de la pantalla de un Echo Show,incluso en la televisión si disponemos de un Fire TV. Cabe destacar la capacidad de monitoreo simultáneo; esto permite ver al mismo tiempo las imágenes ofrecidas por todos nuestros dispositivos, en una sola pantalla, ya sean cámaras de seguridad de interior como de exterior o incluso las del timbre.

Para conseguirlo, solo tenemos que vincular la skill de Ring en la app de Alexa. Lo que haremos siguiendo la siguiente ruta “Más”>”skills y juegos”>buscamos la skill de Ring y seguimos los pasos del asistente. Una vez completada la vinculación, desde el Echo Show, tenemos acceso al panel de hogar inteligente. De manera que con un simple comando como “Alexa, muéstrame mis cámaras”, de forma automática aparecerán en la pantalla inteligente. En forma de una cuadrícula donde se reproduce la imagen en tiempo real.

También podemos hacer lo propio si queremos ver una de las cámaras en concreto; para ello usaremos comandos como “Alexa, muestra (nombre del dispositivo)”. Esto es compatible tanto con las cámaras de seguridad como con timbre e incluso con Ring Intercom Video. Esto permite además la comunicación bidireccional con los dispositivos; además de ver lo que sucede, podemos interactuar con los visitantes. De manera que no tenemos que abrir la aplicación de Ring en nuestro móvil, ni tan siquiera levantarnos, para atender a una visita.

Lo mismo sucede en el caso de que dispongas de una cerradura inteligente; podrás incluso abrir la puerta desde donde te encuentres. Aunque para ello será necesario un código pin de 4 dígitos, lo que garantiza nuestra seguridad. De manera que ningún extraño podrá abrir la puerta sin tu consentimiento. Estos avances en tecnología suponen un aumento no solo de la comodidad, sino de la tranquilidad. Esto permite gestionar el uso de todos ellos desde un mismo dispositivo de una forma eficiente y rápida.