Un smartwatch con eSIM, ¿puede reemplazar a tu móvil?

Hemos pasado de salir de casa incomunicados a hacerlo siempre. Para ello contamos con la ayuda del móvil. Pero no es el único dispositivo que nos ofrece esta posibilidad. Podemos hacerlo con la misma libertad desde nuestra muñeca si llevamos un reloj inteligente que cuente con tecnología eSIM.

Puede un reloj inteligente con eSIM reemplazar al móvil

Para que ambos dispositivos funcionen es necesario disponer de una línea de teléfono activa y de una tarjeta SIM, pero está ya no tiene por qué ser física. Con las llegadas de las eSIM o lo que es lo mismo una SIM virtual, la cual está integrada en el reloj, permitiendo la conexión tanto telefónica como a Internet, de forma totalmente independiente.

watchOS 26 en un Apple Watch | Apple

Algo que genera una serie de dudas entre los usuarios, como si podrán olvidarse del teléfono móvil y usar únicamente el reloj. Son muchos los escenarios propicios para el uso de estos dispositivos, ya son capaces de recibir y hacer llamadas, recibir y contestar mensajes, incluso usar unos auriculares inalámbricos para escuchar música, realizar pagos si cuenta NFC, seguir rutas si disponen de GPS, al mismo tiempo que hacemos seguimiento de nuestras sesiones de entrenamiento o controlamos nuestras constantes vitales. Podemos realizar todas estas tareas cotidianas, siendo el sustituto perfecto reduciendo el tiempo que pasamos frente a las pantallas, todo esto con una sensación de ligereza.

Esto nos brinda una independencia temporal, ya que en el momento que nos planteamos que sea permanente las limitaciones técnicas y físicas, no devuelven a la realidad. La autonomía es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos. Estos están diseñados para un monitoreo constante de nuestra salud, la llegada de notificaciones y mensajes, pero no para largas conversaciones telefónicas o usar de forma constante la conexión a datos móviles.

Otro inconveniente es el tamaño de su pantalla, ideal para interacciones que duran apenas pocos segundos, no siendo muy ágiles para la lectura de textos largos como los de los correos electrónicos. De la misma forma que no son la mejor opción para consumir contenido multimedia o navegar por Internet. Lo que más podemos echar de menos si optamos por esta opción, es la cámara fotográfica de calidad la cual se ha convertido en una herramienta imprescindible para muchos en su día a día. Por lo que no podremos capturar nuevos recuerdos o leer códigos QR si lo precisamos en algún momento.

Decir que los Smartwatch son los sustitutos de los smartphones es ser demasiado optimistas. Digamos más bien que son el complemento perfecto a estos, para algunas situaciones. A pesar de que ambos dispositivos son inteligentes, el teléfono sigue siendo el dentro de toda la vida digital, el cual es necesario incluso para la configuración del reloj. Mientras que el reloj inteligente con conectividad móvil, es una opción para aquellos que quieren encontrar momentos de desconexión selectiva. Disponible por si nos surge alguna urgencia y realizar funciones vitales mientras disfrutamos de nuestro tiempo libre o hacemos deporte. Convirtiéndose en una extensión de nuestro teléfono, pero no en su predecesor.