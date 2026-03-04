Qué es el selenión, el extraño fenómeno que ha ocurrido durante el eclipse lunar de marzo

La luna llena de marzo dejó una escena que a muchas personas les pareció contradictoria: durante el eclipse lunar fue posible ver al mismo tiempo el Sol poniéndose por el oeste y la Luna elevándose por el este. Este fenómeno tiene nombre: selenelión.

Aunque pueda parecer imposible, no lo es. Y la explicación es más sencilla de lo que parece.

¿Qué es un selenelión?

Un selenelión ocurre cuando el Sol y la Luna eclipsada son visibles simultáneamente desde un mismo lugar. Esto solo puede pasar durante un eclipse lunar y en el momento exacto en que uno de los dos astros está saliendo mientras el otro se está poniendo.

En un eclipse lunar, la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna. Por eso, en condiciones normales, deberían estar exactamente en lados opuestos del cielo. Entonces, ¿cómo es posible verlos a la vez?

La responsable es la refracción atmosférica. Cuando la luz del Sol o de la Luna atraviesa la atmósfera terrestre cerca del horizonte, se curva ligeramente. Ese efecto hace que ambos astros se vean un poco más altos de lo que realmente están.

En la práctica, esto significa que aunque geométricamente el Sol ya se haya ocultado y la Luna todavía no haya salido (o al revés), nuestra vista los percibe durante unos minutos adicionales.

No es un truco óptico ni una ilusión psicológica: es un fenómeno físico bien conocido.

El selenelión de marzo ha coincidido con el eclipse lunar de la luna llena de ese mes. Durante la fase visible desde ciertas regiones, especialmente en zonas con el horizonte despejado, se dieron las condiciones adecuadas para observarlo.

No es un evento extremadamente raro, pero sí poco frecuente para el público general, ya que requiere: que haya un eclipse lunar, que coincida con la salida o puesta del Sol en tu ubicación, un horizonte sin obstáculos y cielos relativamente despejados.