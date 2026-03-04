Así son los nuevos auriculares de TCL con cristales de Swarovski

El Mobile World Congress 2026 sigue dejando productos curiosos. Y TCL, vuelve a sorprendernos con sus nuevos TCL CrystalClip, unos auriculares open-ear que llegan con una edición especial decorada con cristales de Swarovski.

Como verás en las imágenes del producto, el diseño de los TCL CrystalClip apuestan por un diseño diferente. En lugar de introducir el auricular dentro del oído, el diseño open-ear permite escuchar música sin perder la percepción del entorno.

TCL CrystalClip: diseño clip-on y sonido espacial para el día a día

Los nuevos TCL CrystalClip apuestan por un formato clip-on que se sujeta suavemente a la oreja sin necesidad de introducirse en el canal auditivo. Cada auricular pesa apenas 5,5 gramos, por lo que es un producto ligero.

El diseño incorpora un arco puente reforzado con aleación de titanio con memoria de forma, lo que permite mantener un ajuste estable sin generar presión incómoda.

La versión más llamativa de estos auriculares llega con la edición especial CrystalClip Swarovski Edition. Esta versión incluye un accesorio desmontable con forma de rosa decorado con cristales de Swarovski.

TCL CrystalClip | TCL

El detalle más curioso es que este elemento puede utilizarse tanto en los propios auriculares como de forma independiente, funcionando como adorno para el cabello, un bolso o incluso como complemento para collares.

Pasando al apartado sonoro, TCL ha implementado una arquitectura de conducción por aire combinada con un driver dinámico dual-magnético de 10,8 milímetros. Esta configuración está acompañada por algoritmos de sonido espacial 3D para que los TCL CrystalClip suenen como la seda.

Y, por si no fuera suficiente, estos auriculares cuentan con un refuerzo de graves mediante algoritmos dinámicos que mejoran la calidad del sonido sin perder claridad en las voces.

Decir que los TCL CrystalClip cuentan con un sistema de doble micrófono por auricular con cancelación de ruido ambiental basada en inteligencia artificial. Este sistema ENC analiza el entorno para reducir el ruido de fondo y mantener la voz clara durante llamadas o videoconferencias.

TCL CrystalClip | TCL

Los auriculares también incluyen controles táctiles que permiten gestionar la reproducción, responder llamadas o activar asistentes de voz como Siri o Google Gemini. Además, TCL incorpora una función de traducción simultánea que permite interpretar conversaciones en tiempo real cuando se utilizan con smartphones compatibles de la marca.

Cerramos con un Bluetooth 5.4 con compatibilidad con cambio automático entre dos dispositivos, para que puedas vincular varios equipos, y una autonomía de hasta ocho horas de reproducción con una sola carga y hasta 36 horas de uso total gracias al estuche de carga.

Disponibilidad y precio

Si te interesa comprar estos auriculares, los TCL CrystalClip estándar tienen un precio de 79 euros y estarán disponibles a partir de marzo de 2026 en Asia-Pacífico, Europa y Norteamérica. Por su parte, la versión especial con cristales de Swarovski tendrá un precio de 149 euros y llegará al mercado durante el segundo trimestre de 2026.