UN EQUIPO QUE CUESTA 699 EUROS
Apple presenta su primer portátil económico, así es el MacBook Neo
Apple presenta el nuevo MacBook Neo, su portátil más barato hasta la fecha con chip A18 Pro, pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas y hasta 16 horas de batería desde 699 euros.
Hoy teníamos una cita muy importante con Apple, y la compañía con sede en Cupertino no ha faltado a su palabra. Y de qué manera, ya que acaba de presentar el nuevo MacBook Neo, un modelo pensado para acercar la experiencia Mac a un público mucho más amplio gracias a un precio notablemente más bajo que el de otros equipos de su catálogo.
Con un diseño de aluminio, pantalla Liquid Retina y el procesador A18 Pro en su interior, este portátil quiere convertirse en una puerta de entrada al ecosistema de Apple para estudiantes, familias y usuarios que nunca han tenido un Mac.
MacBook Neo: ficha técnica y precio en España
El MacBook Neo mantiene la filosofía estética de Apple, apostando por un diseño cuidado y minimalista fabricado en aluminio. La compañía asegura que este material garantiza una mayor durabilidad frente al uso diario.
Además, llega en cuatro colores llamativos que refuerzan su carácter juvenil: blush, índigo, plata y un nuevo tono denominado citrus. El equipo pesa unos 1,2 kilos aproximadamente, y Apple también pone el foco en la sostenibilidad. El MacBook Neo utiliza un 60 por ciento de materiales reciclados, incluyendo aluminio y cobalto en la batería
Pasando a la pantalla del MacBook Neo, Apple apuesta por un panel Liquid Retina de 13 pulgadas con resolución de 2408 por 1506 píxeles, brillo de 500 nits y compatibilidad con mil millones de colores. Además, el panel cuenta con un recubrimiento antirreflejos pensado para mejorar la visibilidad en diferentes condiciones de iluminación, perfecto para cafeterías o la universidad.
El equipo también cuenta con una cámara FaceTime HD de 1080p con dos micrófonos con cancelación de ruido mediante beamforming y altavoces estéreo compatibles con audio espacial y Dolby Atmos.
¿Y cómo se comportará este MacBook Neo? Pues Apple ha decidido integrar el procesador A18 Pro que ya hemos visto en el iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max, por lo que va a ir sobrado. Eso sí, Apple no ha especificado a RAM de este equipo, que contará con 8 o 12 GB seguramente.
A esto se suma un Neural Engine de 16 núcleos diseñado para acelerar funciones relacionadas con Apple Intelligence, como la edición avanzada de fotografías o su sistema resumen automático de notas. Y ojo con la autonomía del MacBook Neo, ya que es su punto fuerte. Gracias a la eficiencia energética del silicio de Apple, la compañía promete hasta 16 horas de uso con una sola carga.
En cuanto a conectividad, el MacBook Neo incluye dos puertos USB-C, y mantiene el clásico conector para auriculares, además de Wi-Fi 6E y Bluetooth 6.
El portátil llega con macOS Tahoe como sistema operativo para que exprimas al máximo su rendimiento.
Precio del MacBook Neo
En cuanto al precio y disponibilidad, el nuevo MacBook Neo ya se puede reservar y llegará oficialmente a las tiendas el próximo 11 de marzo. El modelo base con 256 GB de almacenamiento parte de 699 euros, mientras que la versión con 512 GB y Touch ID alcanza los 799 euros.
