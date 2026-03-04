Apple presenta su primer portátil económico, así es el MacBook Neo

Hoy teníamos una cita muy importante con Apple, y la compañía con sede en Cupertino no ha faltado a su palabra. Y de qué manera, ya que acaba de presentar el nuevo MacBook Neo, un modelo pensado para acercar la experiencia Mac a un público mucho más amplio gracias a un precio notablemente más bajo que el de otros equipos de su catálogo.

Con un diseño de aluminio, pantalla Liquid Retina y el procesador A18 Pro en su interior, este portátil quiere convertirse en una puerta de entrada al ecosistema de Apple para estudiantes, familias y usuarios que nunca han tenido un Mac.

MacBook Neo: ficha técnica y precio en España

El MacBook Neo mantiene la filosofía estética de Apple, apostando por un diseño cuidado y minimalista fabricado en aluminio. La compañía asegura que este material garantiza una mayor durabilidad frente al uso diario.

Además, llega en cuatro colores llamativos que refuerzan su carácter juvenil: blush, índigo, plata y un nuevo tono denominado citrus. El equipo pesa unos 1,2 kilos aproximadamente, y Apple también pone el foco en la sostenibilidad. El MacBook Neo utiliza un 60 por ciento de materiales reciclados, incluyendo aluminio y cobalto en la batería

Pasando a la pantalla del MacBook Neo, Apple apuesta por un panel Liquid Retina de 13 pulgadas con resolución de 2408 por 1506 píxeles, brillo de 500 nits y compatibilidad con mil millones de colores. Además, el panel cuenta con un recubrimiento antirreflejos pensado para mejorar la visibilidad en diferentes condiciones de iluminación, perfecto para cafeterías o la universidad.

El equipo también cuenta con una cámara FaceTime HD de 1080p con dos micrófonos con cancelación de ruido mediante beamforming y altavoces estéreo compatibles con audio espacial y Dolby Atmos.

¿Y cómo se comportará este MacBook Neo? Pues Apple ha decidido integrar el procesador A18 Pro que ya hemos visto en el iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max, por lo que va a ir sobrado. Eso sí, Apple no ha especificado a RAM de este equipo, que contará con 8 o 12 GB seguramente.

Macbook Neo | Apple

A esto se suma un Neural Engine de 16 núcleos diseñado para acelerar funciones relacionadas con Apple Intelligence, como la edición avanzada de fotografías o su sistema resumen automático de notas. Y ojo con la autonomía del MacBook Neo, ya que es su punto fuerte. Gracias a la eficiencia energética del silicio de Apple, la compañía promete hasta 16 horas de uso con una sola carga.

En cuanto a conectividad, el MacBook Neo incluye dos puertos USB-C, y mantiene el clásico conector para auriculares, además de Wi-Fi 6E y Bluetooth 6.

El portátil llega con macOS Tahoe como sistema operativo para que exprimas al máximo su rendimiento.

Precio del MacBook Neo

En cuanto al precio y disponibilidad, el nuevo MacBook Neo ya se puede reservar y llegará oficialmente a las tiendas el próximo 11 de marzo. El modelo base con 256 GB de almacenamiento parte de 699 euros, mientras que la versión con 512 GB y Touch ID alcanza los 799 euros.