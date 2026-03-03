Xiaomi lanza en España sus nuevas Smart TV Mini LED de 2026

Buenas noticias por parte de Xiaomi, que trae a España su nueva hornada de Smart TV Mini LED para 2026, para que disfrutemos de la mejor experiencia de imagen a un precio al alcance de todos los bolsillos.

El punto de partida de estas teles es su tecnología QD-Mini LED, que combina retroiluminación Mini LED con un filtro de puntos cuánticos para ampliar la riqueza cromática. Veamos cómo se comportan las Xiaomi TV S Mini LED de 2026.

Así son las Xiaomi TV S Mini LED

Disponibles en versiones de 55, 65, 75, 85 y 98 pulgadas, las Xiaomi TV S Mini LED ofrecen un panel 4K con ángulos de visión de 178 grados y una frecuencia de actualización nativa que llega a 144 Hz, con soporte de MEMC para interpolación de movimiento y compatibilidad con funciones como VRR y ALLM a través de HDMI 2.1.

Así que estas Xiaomi TV S Mini LED son perfectas para conectar una consola o un ordenador gaming y exprimir su potencial. Además, no falta compatibilidad con Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HDR10+, HLG, IMAX Enhanced y modo cineasta.

Xiaomi TV S Mini LED | Xiaomi

Para el sonido, la configuración habitual en esta familia se mueve en un sistema estéreo de 2 x 12,5 W con compatibilidad con Dolby Atmos, suficiente para el día a día y para cine casual, aunque si te gusta ver películas e n la mejor calidad, una barra de sonido sigue siendo el mejor complemento.

Como no podía ser de otra manera, Xiaomi apuesta por Google TV, así que tendrás perfiles, recomendaciones, Google Assistant integrado, Chromecast y, además, compatibilidad con Miracast y Apple AirPlay.

Y potencia no te faltará, ya que el televisor cuenta con un procesador de cuatro núcleos A73, GPU Mali-G52, 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, más que suficiente para mover todo el sistema con soltura. En conectividad, la gama incluye Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2, además de tres HDMI 2.1, dos USB (uno 2.0 y otro 3.0), Ethernet, salida óptica y minijack.

Disponibilidad y precios

En cuanto a precios en España, Xiaomi coloca esta familia como una alternativa Mini LED muy competitiva en relación tamaño-precio, con una horquilla que va desde 599 euros para el modelo de 55 pulgadas hasta 2.299 euros en la versión de 98 pulgadas