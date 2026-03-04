Estas baterías externas con pantalla son perfectas para llevarte en Semana Santa

Ahora que llega Semana Santa, es posible que estés pensando en hacer una escapada. Y sabrás que las baterías externas son tu mejor compañero a la hora de viajar. Te traemos dos propuestas perfectas para ti.

Hablamos de las nuevas baterías externas CUKTECH 15 Ultra Power Bank y CUKTECH 10 Mini Power Bank, y que presumen deu na pantalla integrada que permite consultar en tiempo real información sobre la carga.

Ficha técnica de la batería externa CUKTECH 15 Ultra Power Bank

Comenzamos hablando de la CUKTECH 15 Ultra Power Bank, un modelo que cuenta con una capacidad de 20.000 mAh. Y ojo, que esta powerbank presume de una potencia total de salida que puede alcanzar los 210 W con distribución inteligente.

Esto permite cargar varios dispositivos al mismo tiempo sin que la velocidad se reduzca de forma significativa, además de que podrás cargar simultáneamente un portátil, un móvil y accesorios como auriculares inalámbricos desde una única fuente portátil.

Batería CUKTECH 15 Ultra Power Bank | CUKTECH

Y tampoco falta un sistema de recarga rápida. Gracias a su doble entrada simultánea, la CUKTECH 15 Ultra puede alcanzar hasta 165 W en modo Beast. Al punto de que la batería puede pasar del 0 al 100 por ciento en aproximadamente 45 minutos.

La guinda del pastel la pone la pantalla TFT de 1,3 pulgadas que monta la CUKTECH 15 Ultra Power Bank. En ella es posible consultar datos como la potencia de entrada y salida, la temperatura o el modo de funcionamiento activo.

Por si no fuera suficiente, también permite alternar entre distintos perfiles de uso, como solo carga de entrada, solo salida o ambas funciones al mismo tiempo, a través de un botón.

Cómo no podía ser de otra manera, la batería es compatible con protocolos como Power Delivery 3.1, Quick Charge o UFCS, para que puedas cargar móviles, consolas portátiles, tablets o incluso portátiles de distintas marcas a máxima potencia.

Actualmente, este modelo se puede encontrar por un precio cercano a los 89,99 euros en la web del fabricante y en distribuidores habituales como Amazon.

Ficha técnica de la CUKTECH 10 Mini Power Bank

Como segunda opción, si buscas un equipo compacto tienes la CUKTECH 10 Mini Power Bank. Un modelo que reduce la capacidad a 10.000 mAh, pero a cambio ofrece un formato mucho más pequeño y ligero que resulta ideal para llevar siempre encima.

CUKTECH 10 Mini Power Bank | CUKTECH

Con un peso de apenas 217 gramos y un tamaño similar al de un paquete de tabaco, esta batería externa se puede transportar fácilmente en el bolsillo o colgada de la mochila gracias a la correa integrada que incluye.

Y la potencia máxima alcanza los 55 W en un solo puerto, más que suficiente para cargar con rapidez la mayoría de móviles actuales e incluso algunos tablets.

Igual que el modelo anterior, la CUKTECH 10 Mini Power Bank incorpora una pantalla LED que muestra en tiempo real el nivel de batería y la potencia de carga.

En cuanto a la recarga de la propia powerbank, admite hasta 45 W mediante Power Delivery, lo que permite alcanzar aproximadamente el 50 por ciento de carga en unos 30 minutos.

¿Te interesa? La CUKTECH 10 Mini Power Bank se puede encontrar por unos 35,99 euros en su web y distribuidores oficiales.