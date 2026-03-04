EBO Air 2S, un robot para cuidar de tu casa, tus hijos y tus mascotas

La domótica lleva años evolucionando para hacer nuestros hogares más seguros y cómodos, pero lo cierto es que cada vez aparecen dispositivos más curiosos que buscan ponernos las cosas fáciles. Un buen ejemplo es el EBO Air 2S, un robot doméstico pensado para vigilar tu casa, cuidar de tus mascotas y mantenerte conectado con tu familia incluso cuando estás lejos.

Decir que detrás de este producto está Enabot, un fabricante especializado en robótica y que ya ha sorprendido con algunos robots inteligentes perfectos para el hogar.

Así es Enabot EBO Air 2S, el robot - mascota para tu hogar

Destacar que este robot puede desplazarse con suavidad por el hogar y acceder a diferentes zonas sin demasiada dificultad. Cuando su batería comienza a agotarse, regresa automáticamente a su base de carga, para que esté siempre operativo sin que tengas que preocuparte por ello.

EBO Air 2S | Enabot

Un gadget para toda la familia, y que cuenta con unos ojos digitales animados que reaccionan cuando detectan a una persona, siguiendo sus movimientos para ofrecer una interacción más cercana y divertida.

Y este pequeño robot con ruedas quiere convertirse en una especie de presencia remota dentro de tu hogar. Gracias a su sistema de videollamadas bidireccionales, permite ver y hablar con quienes están en casa en cualquier momento.

Para ello, basta con pulsar el botón situado en su cabeza para iniciar una llamada de vídeo, lo que facilita que niños o personas mayores puedan usarlo sin complicaciones, ya que es muy sencillo de utilizar.

EBO Air 2S | Enabot

¿Y cómo se controla?. A través de su aplicación móvil es posible iniciar una conversación cara a cara, comprobar cómo están tus hijos o incluso saludar a tu pareja durante el día.

Otra función interesante es la posibilidad de escribir mensajes desde la aplicación móvil para que el robot los lea en voz alta en casa.

Todo ello con un sistema de cancelación de ruido basado en inteligencia artificial que promete mantener las llamadas claras y sin distracciones. Pero el Enabot EBO Air 2S también actúa como un sistema de vigilancia móvil capaz de recorrer la casa de forma automática.

El robot permite configurar rutas de patrulla personalizadas para que se desplace por diferentes estancias del hogar de manera programada. Si detecta algo fuera de lo normal, envía una alerta a tu móvil en tiempo real. Y a este robot no se le escapará nada gracias a su cámara con resolución 2.5K y un ángulo de visión de 137 grados.

Gracias a ello, permite cubrir una buena parte de cada habitación, reduciendo los puntos ciegos. Además, cuenta con visión nocturna por infrarrojos, lo que hace posible supervisar la casa incluso cuando las luces están apagadas.

El sistema también ofrece grabación continua y reproducción inteligente del historial, con etiquetas de eventos para localizar momentos concretos de forma rápida y que no pierdas ningún recuerdo.

EBO Air 2S | Enabot

También incluye funciones pensadas para quienes tienen mascotas. Gracias a sus sonidos y movimientos integrados, puede interactuar con perros o gatos mientras estás fuera de casa, manteniéndolos entretenidos durante un rato.

Incluso incorpora un curioso “modo loro” que imita lo que dices con diferentes efectos de voz para añadir un toque de humor a las conversaciones. Opciones no te van a faltar.

Disponibilidad y precio

Este Enabot EBO Air 2S acaba de ser presentado, y ya se puede comprar en la web del fabricante o distribuidores como Amazon a un precio de 399 euros.