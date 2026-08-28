Los nuevos Redmi Note 17, 17 Pro y 17 Pro Max ya son oficiales

Xiaomi ha presentado hoy su nueva gama media, los Redmi Note 17, que llegan en cuatro variantes, que nos ofrecen, como siempre, una excelente relación de prestaciones y precio. Tres modelos que en realidad son cuatro por una versión 4G que también se incluye en esta gama que se ha visto ahora en China.

Nuevos Redmi Note 17 y Redmi Note 17 5G

Estos son los nuevos modelos accesibles de la gama media de la marca. Ambos cuentan con pantalla AMOLED de casi 7 pulgadas a 120 Hz con resolución Full HD+. Tienen cristal Gorilla Glass 7i y lector de huellas bajo el panel. Destacan por la batería de 7.700 mAh con carga de 45 W e inversa de 22,5 W. Eso sí, ahora sin más pesados, con 224g en el modelo 4G y a 225g en el 5G, pesando 40 y 50 gramos más que sus antecesores, un aspecto a tener en cuenta.

Nueva gama de Redmi Note 17 | Redmi

El Redmi Note 17 4G funciona con el chip Snapdragon 6s Gen 2 de 6 nm con una CPU que alcanza una velocidad de hasta 2,9 GHz. El Redmi Note 17 5G incorpora el Snapdragon 4 Gen 4 de 4 nm, cuya CPU trabaja a una velocidad de reloj de 2,3 GHz. En lo que se refiere a la fotografía, cuentan con una sola cámara detrás, de 50 megapíxeles, así como una cámara delante de 16 megapíxeles. También presumen de certificación IP65, y como no, llegan con HyperOS 3 que además ofrece 6 años de actualizaciones de seguridad.

Nuevos Redmi Note 17 Pro y Redmi Note 17 Pro Max

Ambos teléfonos llegan con una pantalla OLED de 6,83 pulgadas con resolución de 1.280 x 2.772 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz. Ese panel ofrece soporte para color de 12 bits, y alcanza picos de brillo de hasta 3.500 nits junto al avanzado cristal Gorilla Glass Victus 2. El Redmi Note 17 Pro cuenta con el chip Snapdragon 6s Gen 4, así como memoria RAM de hasta 12GB. Su batería es de 8340 mAh, con una carga rápida de 67W, y carga inversa de 22,5 W.

Nueva gama de Redmi Note 17 | Redmi

La cámara de fotos ofrece un sensor trasero de 50 megapíxeles, así como un ultra gran angular de 8 megapíxeles y una cámara selfie de 16 megapíxeles. En el caso del Redmi Note 17 Pro Max, tenemos un procesador Snapdragon 6 Gen 5. En este caso, su batería es especialmente grande, de 9210 mAh, una de las más grandes en el mercado de gama media actual. Este además cuenta con una carga rápida de 100 W, que puede cargar energía para un día entero en solo 20 minutos.

La cámara del modelo más avanzado nos ofrece un sensor principal de 50 megapíxeles, que es más grande que el del modelo Pro, por lo que capta más luz en condiciones adversas. Mientras que ofrece también un sensor de 32 megapíxeles delante. En ambos casos tenemos Wi-Fi 6 de alta velocidad, así como Bluetooth 6 de última generación. El sonido es de primer nivel, con una amplificación de hasta el 400%.

El precio del Redmi Note 17 4G parte de los 215 euros al cambio, mientras que el Redmi Note 17 5G tiene un precio de partida de 257 euros al cambio. El Redmi Note 17 Pro tiene un precio inicial de 343 euros, y el Redmi Note 17 Pro Max de 429 euros al cambio. Es de esperar que lleguen a España en los próximos meses.