Apple lanza el nuevo Mac Studio derrochando potencial para la inteligencia artificial

Los de Cupertino han aprovechado para presentar sus nuevos procesadores de alto rendimiento, y demostrar todo su potencial con una nueva generación de su sobremesa más potente, el Mac Studio. Una auténtica bestia que en esta ocasión ha sido especialmente enfocada para rendir en un área cada vez más importante en el tejido profesional, como es el de la inteligencia artificial.

Precio y disponibilidad

El nuevo Mac Studio estará disponible también a partir del próximo 22 de septiembre, aunque ya se puede reservar. El modelo con el chip M5 Max parte de los 3.029 euros, mientras que la variante con el procesador M5 Ultra tiene un precio de partida de 6.649 euros, por lo que evidentemente ya no hablamos de usuarios finales, sino seguramente de empresas y profesionales liberales como su principal objetivo.

El nuevo Mac Studio | Apple

Una bestia para la IA en el plano local

En el caso del modelo con el procesador M5 Max, se especializa sobre todo en la capacidad para ejecutar IA generativa de forma local. Y es que, por primera vez, integra Neural Accelerators directamente en cada núcleo de la GPU, acelerando la multiplicación de matrices. Gracias al chip M5 Ultra, el rendimiento de IA se multiplica hasta 4,3 veces respecto al M3 Ultra y un notable 9,8 respecto al M1 Ultra.

Podemos contar con hasta 512 GB de memoria unificada y 1,2 TB/s de ancho de banda, es un 50 % más que antes y le permite ejecutar modelos gigantes de lenguaje de gran tamaño de manera local y de forma totalmente privada, que, como sabéis, es una de las grandes preocupaciones y a la vez necesidades de Apple para con sus usuarios. Si queremos llevar su rendimiento al máximo, a nivel corporativo es posible agrupar varios Mac Studio, un conjunto de cuatro sistemas ofrece una inferencia de IA 3 veces más rápida que un solo equipo gracias a la compatibilidad con Thunderbolt 5 y RDMA.

Este es un ordenador orientado a un grupo de profesionales diferente, como desarrolladores, fotógrafos e ingenieros de software. Y es que este modelo cuenta con una CPU de 18 núcleos, 6 supernúcleos y 12 de rendimiento, así como una GPU de hasta 40 núcleos con Neural Accelerators. Además, ofrece hasta 128 GB de memoria unificada y un ancho de banda de 614 GB/s.

Gracias a este chip Max podemos disfrutar del trazado de rayos por aceleración de hardware de tercera generación para sombreados y renderizados mucho más reales. En comparación con el chip de generación anterior (M4 Max), el procesamiento de prompts en LM Studio es hasta 3,9 veces más rápido, y la herramienta Magic Mask en DaVinci Resolve Studio es hasta 3 veces más rápida.

Con el chip Ultra hablamos ya de tareas mayores, de un rendimiento extraordinario al alcance de unos pocos ordenadores. Y es que esta versión está diseñada para flujos de trabajo extremos, posee una CPU de hasta 36 núcleos, 12 supernúcleos y 24 de rendimiento, que mejora el rendimiento multihilo en un 30% respecto al M3 Ultra. Su GPU de hasta 80 núcleos incorpora por primera vez Neural Accelerators en un chip Ultra.

Ambos modelos llegan compartiendo muchas características. Como el almacenamiento interno, que es hasta 2 veces más rápido gracias a la arquitectura SSD PCIe Gen 6. La conectividad añade puertos Thunderbolt 5 y, gracias al chip N1 diseñado por Apple, introduce Wi-Fi 7 y Bluetooth 6 en el Mac Studio por primera vez.

Admite hasta ocho monitores simultáneos y cuenta con la función Genlock a través de USB-C. Y para rematar, cuenta con macOS 27 Golden Gate, que integra Siri AI, el nuevo asistente, mucho más capaz, que ofrece atajos automatizados e inteligencia visual.