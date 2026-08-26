Los problemas de salud que sufrió Dolly Parton en los últimos años: de los cálculos renales al cáncer

La muerte de Dolly Parton, a los 80 años, ha vuelto a poner el foco en los problemas de salud que la cantante había sufrido durante los últimos años. Su equipo ha confirmado que falleció tras una "breve batalla contra el cáncer", aunque no ha especificado qué tipo de tumor padecía.

La artista había hablado en varias ocasiones de sus problemas de salud y, pocos días antes de morir, reconoció que estaba atravesando dificultades médicas. Entre las afecciones que había contado públicamente se encuentran los cálculos renales y problemas relacionados con su sistema inmunitario y digestivo.

¿Qué son los cálculos renales?

Los cálculos renales son pequeños depósitos duros de minerales y sales que se forman dentro de los riñones. Pueden permanecer allí sin causar síntomas, pero cuando se desplazan hacia las vías urinarias pueden provocar un dolor muy intenso.

Entre los síntomas más habituales están el dolor en la espalda o el costado, dolor al orinar, sangre en la orina, náuseas y vómitos. Si además aparecen fiebre o escalofríos, puede existir una infección y es necesario recibir atención médica.

Parton había contado que llevaba años sufriendo este problema y llegó a bromear con la cantidad de piedras que le habían tenido que extraer. En 2025 incluso tuvo que cancelar una aparición pública después de sufrir una infección relacionada con un cálculo renal.

Problemas en el sistema inmunitario y digestivo

En mayo de este año, la cantante explicó que su sistema inmunitario y su sistema digestivo se habían visto afectados durante los últimos años y que estaba siguiendo tratamientos para recuperarse.

También tuvo que posponer actuaciones y otros compromisos debido a sus problemas de salud. En uno de sus últimos mensajes explicó que estaba respondiendo bien a los medicamentos y tratamientos, aunque todavía necesitaba tiempo para recuperarse.

Ahora se ha confirmado que Parton también estaba luchando contra un cáncer, aunque su familia y representantes no han dado detalles sobre el tipo de tumor, cuándo fue diagnosticado ni cómo había evolucionado.