Qué es un meteotsunami: el fenómeno ocurrido en Santa Pola, Alicante

Este lunes, en Santa Pola, el nivel del mar retrocedió de forma repentina y, poco después, avanzó sobre la costa, llegando en algunos puntos de Playa Lisa hasta la avenida Blasco Ibáñez. La Policía Local tuvo que cortar temporalmente el tráfico en la zona.

Aunque las imágenes puedan recordar a un tsunami, no se trata de un tsunami provocado por un terremoto. El fenómeno se conoce como meteotsunami o rissaga y tiene un origen atmosférico. Según ha explicado AEMET, se produce cuando determinadas ondas o perturbaciones de la atmósfera provocan cambios bruscos en la presión y generan oscilaciones rápidas del nivel del mar.

A diferencia de un tsunami convencional, que suele estar relacionado con un terremoto submarino, un meteotsunami comienza con cambios en la atmósfera. Cuando estas perturbaciones coinciden con determinadas condiciones del mar y de la costa, pueden amplificarse y provocar que el agua suba y baje de manera muy rápida.

Lo que ocurrió en Santa Pola es que primero el mar se retiró y después volvió a avanzar sobre zonas de la costa que normalmente están secas. El episodio también se dejó notar en otros puntos del litoral de Alicante y de la Comunidad Valenciana.

¿Es peligroso?

Un meteotsunami puede generar corrientes fuertes y cambios repentinos del nivel del agua, por lo que puede resultar peligroso para bañistas, embarcaciones y personas que se encuentren cerca de puertos o de la orilla. En el caso de Santa Pola, no se han comunicado daños materiales importantes, aunque fue necesario tomar medidas preventivas.

Además, no es un fenómeno nuevo en la zona. Episodios similares ya se han registrado anteriormente tanto en Santa Pola como en otros puntos del Mediterráneo.

En definitiva, lo ocurrido en Santa Pola no tiene relación con un terremoto ni significa que se haya producido un tsunami sísmico.