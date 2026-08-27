Xiaomi venderá sus coches en Europa a partir de 2027

La firma china Xiaomi no solo es una de las más jóvenes en el mercado tecnológico, sino que también es quizás el fabricante de tecnología con una gama más amplia y diversa de productos. Tanto es así que incluso han triunfado en su país de origen en el mercado de los coches eléctricos, donde su Xiaomi SU7 se ha convertido en una referencia entre los coches eléctricos. Ahora la firma ha anunciado de una manera bastante sutil, algo que muchos llevábamos esperando desde hace mucho tiempo, el salto de sus coches al mercado europeo.

Nueva web global

Xiaomi ha estrenado una web global para su división de vehículos eléctricos, algo que ha terminado por confirmar oficialmente algo que la industria ya había descontado en los últimos meses, el lanzamiento de sus vehículos en nuestro continente. Y es que la propia marca había anunciado la apertura de un laboratorio en Europa para comenzar con los trabajos de homologación de sus vehículos.

La web de Xiaomi con el gran anuncio | Xiaomi

Pues bien, sin un gran anuncio, sino de una manera bastante sutil, dentro de esta nueva web de sus vehículos eléctricos, Xiaomi, al final de todo el scroll posible de este sitio web de Xiaomi Auto, anunció que, llegarán oficialmente a Europa en 2027. No hay más detalles, ni el orden de comercialización, a qué países llegarán primero, ni qué modelos estarán disponibles. Y es que el fabricante, a pesar de lo poco que lleva en el mercado, ya tiene dos grandes modelos en sus concesionarios.

Se trata del ya icónico Xiaomi SU7 berlina y el YU7, que es un SUV de dimensiones similares. Hace solo unas semanas presentaban también su primer gran SUV todoterreno, el Skynomad, que es una nueva marca dentro del conglomerado del automóvil de Xiaomi, y que promete inyectar aún más lujo a sus modelos, con un target que busca espacio y refinamiento.

Por tanto, se confirma así lo que muchos esperaban, que los primeros coches de Xiaomi comiencen a comercializarse en Europa en 2027. Si nos atenemos a la trayectoria de la marca, España debería ser uno de los primeros países donde comercializar sus coches, si no el primero. Y es que el desembarco de la marca, primero con sus smartphones, y después con el universo de IOT; se produjo en España, un país que para Xiaomi es uno de los más importantes del continente y a nivel global.

De todas maneras, es de esperar que los primeros modelos en llegar a Europa y España sean los SU7 y YU7, que obviamente van a ser vehículos ideales para los consumidores europeos. Veremos a qué precio lo hacen finalmente. Xiaomi ha conseguido crear coches de auténtico lujo y venderlos a precios inferiores a Tesla en China, veremos si son capaces de mantener precios competitivos cuando superen todas las homologaciones europeas.