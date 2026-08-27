Apple anuncia su keynote más importante, ¿conoceremos los iPhone 18 y su primer plegable?

Como suele ser habitual, Apple ha esperado a un par de semanas vista para anunciar su Keynote más importante del año, esa en la que esperamos que presenten sus nuevos iPhone, y este año con una sorpresa histórica, que puede revolucionar la gama de teléfonos. de los de Cupertino. El evento se celebrará en un par de semanas, y vamos a conocer no solo el día exacto, sino también indagar acerca de qué productos podría presentar la empresa de la manzana en este importante evento.

¿Cuándo se celebra la Keynote?

Pues Apple ha enviado hoy una comunicación de prensa en forma de teaser, que nos muestra una gran manzana en tonos cian, donde podemos leer el mensaje Surprise and Shine, que es algo así como Sorprende y Brilla. Concretamente, nos emplazan para el próximo martes 9 de septiembre, en el horario habitual, que aquí será a las 19 h en la península.

El anuncio de la Keynote | Apple

¿Qué esperamos conocer en esta presentación?

Como es lógico, lo primero en que pensamos es en una nueva generación de iPhone. Concretamente, sabemos que este año van a llegar los iPhone 18, pero no exactamente de la manera en que esperas, que es la tradicional. Al menos eso es lo que los rumores insistentes nos han venido a decir en los últimos meses. Y es que el iPhone 18 estándar no se presentaría en esta Keynote, sino que se pospondría a comienzos de 2027.

Entonces nos queda la presentación de los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max, que este año llegarán con mejoras puntuales. Por supuesto, un nuevo procesador, el Apple A20, mejoras en la cámara, incluso un Face ID bajo la pantalla que ayude a reducir el tamaño del notch superior de la pantalla, y por supuesto iOS 27 con Siri AI, una versión totalmente renovada del asistente basada en Gemini, pero que de momento no podremos disfrutar en Europa.

Pero la gran novedad, lo que removerá de arriba a abajo el evento y el mundo de la tecnología ese 9 de septiembre, sería la presentación del iPhone Ultra, que sería el primer iPhone plegable de la historia. De esta manera, Apple entraría en este segmento 7 años después de haberlo hecho Samsung, aunque, según los analistas, podría llegar a capturar hasta un 20% de la cuota de mercado de plegables, pisando los talones a Samsung.

Eso sí, no se espera que el plegable se ponga a la venta el mismo mes de septiembre como en el caso de los iPhone 18 Pro. Sino que podría demorarse hasta comienzos de 2027. Sobre el iPhone 18 base, este se presentaría en febrero o marzo de 2027, junto al iPhone 18e, por lo que aglutinaría algo así como un lanzamiento de móviles de gama más accesible.

Sobre otros dispositivos, se especula con los primeros AirPods con cámaras, que llevarían IA integrada. O incluso de nuevos HomePod, los primeros con pantalla, incluso con una versión de brazo robótico. Pero esto último es poco probable, lo más normal es que veamos alguna nueva generación de AirPods bastante comunes, y poco más. Saldremos de dudas en dos semanas.