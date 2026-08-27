El aspirador Roborock Qrevo Edge 2 Flow Set aterriza en España sobrado de potencia

La firma Roborock ha lanzado en España una nueva y potente aspiradora, que presume de una potencia superior a la habitual y una tecnología que evita los enredos en el cepillo, algo que lamentablemente es bastante habitual. Es una aspiradora que además friega, y todo ello con un componente inteligente que permite discriminar los lugares donde debe ir a limpiar, para hacerlo de forma ordenada. Vamos a conocer todos los detalles de su llegada a nuestro país.

Precio y disponibilidad

La nueva Roborock Qrevo Edge 2 Flow Set llega a España con un precio de 899 euros, se puede adquirir tanto en la web oficial del fabricante como en Amazon.

Roborock Qrevo Edge 2 Flow | Roborock

Una potente aspiradora antienredos

Es una de sus funciones más potentes, porque dispone de una potencia de succión HyperForce de 35.000 Pa, optimizada para aspirar suciedad difícil y retirar pelo de mascota en superficies duras. A la hora de evitar bloqueos, integra el Sistema Dual Anti-Enredos, que se compone del cepillo principal DuoDivide y dos cepillos laterales elevables en arco, garantizando una tasa de enredos del 0%.

Cuando se trata de fregar, presume de una tecnología avanzada de fregado, como es el sistema presurizado SpiraFlow 2.0, que integra 16 puntos de hidratación, presión descendente que es hasta 2,5 veces mayor y rotación de alta velocidad a 240 revoluciones por minuto, que permite eliminar hasta el 99,99% de las bacterias. Ofrece una mopa de rodillo adaptable capaz de extenderse hasta 44 mm para limpiar junto a las paredes y muebles, junto con un cepillo lateral reversible que facilita la limpieza de esquinas y rincones.

Es una aspiradora bastante compacta, de hecho, tiene un perfil ultradelgado de tan solo 8,98 cm de altura. El sistema de navegación RetractSense con tecnología LiDAR retráctil puede desplazarse bajo muebles con una altura libre de apenas 9,2 cm. Para proteger las alfombras, cuenta con el sistema Roller Shield, que aísla la humedad de las áreas secas, y con una mopa que se eleva automáticamente hasta 15 mm al detectar superficies textiles.

Gracias a su base, puede automatizar las labores de mantenimiento, como lavar las mopas con agua caliente a 75°C y secarlas con aire caliente a 63°C. El vaciado automático del polvo le dota de una autonomía de hasta 65 días sin intervenciones. La base también integra sensores de suciedad que ajustan la duración del lavado de las mopas y determinan si es necesario repetir el fregado en las zonas que requieran una limpieza más intensa.

En términos inteligentes, es capaz de reconocer y esquivar más de 280 tipos de obstáculos. Y con el software SmartPlan 3.0 mejora de manera autónoma las rutinas de limpieza. También admite el control por voz mediante el asistente integrado Hello Rocky, que funciona sin conexión Wi-Fi y que es compatible con Matter, Alexa, Apple Siri y Google Home.