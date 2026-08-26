Xiaomi se adelanta al invierno con un calefactor de grafeno

Aunque todavía estamos en el mes de agosto, el ruido del regreso a la rutina y la vuelta al cole nos anticipa lo que muchos ya nos tememos, bajada de temperaturas y tiempo revuelto en los próximos meses. Hay quienes incluso en este mes de agosto celebran que refresque por las noches, por eso no nos parece descabellado que Xiaomi haya lanzado ya en China uno de sus primeros dispositivos de cara al invierno, un nuevo calefactor de torre que está fabricado en materiales de última generación.

Ficha técnica del Mijia Graphene Heater C

Como sabéis, Mijia es la marca más popular de Xiaomi cuando se trata de equipamiento del hogar o del IOT, esos dispositivos que están permanentemente conectados a Internet y que nos ofrecen interesantes funciones para hacer nuestro día a día más cómodo. Este calefactor destaca por contar con materiales de primera calidad, y además de los más innovadores.

Mijia Graphene Heater C | Xiaomi

Y es que cuenta con grafeno en su interior, gracias a ello y al ventilador de alta potencia, el calefactor es capaz de calentar a su máximo nivel en tan solo 3 segundos, prácticamente de forma instantánea. Este puede funcionar en modos de 2000 W y 1200 W, y de ello dependerá la velocidad a la que se calienta la habitación. Esto se puede configurar desde el botón en forma de dial con el que cuenta en la parte superior, y que nos permite elegir cómodamente el nivel de potencia.

Si lo ponemos a máximo rendimiento, el calefactor puede calentar la habitación, o al menos hacer que se note una temperatura más elevada, en tan solo 10 minutos. El calefactor además cuenta con una apertura de 80 grados, por lo que el calor puede salir en distintas direcciones, para que precisamente la temperatura de la habitación vaya creciendo de manera uniforme, y no se note solo en forma de chorro en un lugar concreto.

Un calefactor que tiene unas dimensiones de 175 x 175 x 472 mm y pesa 1,65 kg. El calefactor llega con un asa de transporte oculta en la parte superior para moverlo cómodamente de una habitación a otra. Un calefactor que de momento se ha lanzado en China, en la plataforma Youpin, por unos 21 euros al cambio. Veremos si llega a España para aprovechar el frío que vendrá en los próximos meses. No hay que descartarlo, son cada vez más los dispositivos de la marca Mijia que Xiaomi ha lanzado en España, y este no tendría por qué ser una excepción.