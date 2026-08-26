Apple presenta un nuevo Mac Mini más potente gracias a los chips M5 y M6 Pro

Justo cuando hace unas horas las filtraciones apuntaban al lanzamiento de un nuevo Mac Mini en los próximos días, en apenas unas horas ha llegado de verdad una nueva generación del ordenador más compacto de Apple, y con más potencia que nunca, que era lo que sus seguidores esperaban. Y es que no solo ha dado el salto el chip M5, que era lo natural viniendo del M4 de 2024, sino también al nuevo y potente M6 Pro.

Precio y disponibilidad

El nuevo Mac Mini se pondrá a la venta el próximo 22 de septiembre, aunque, como es habitual, ya se puede reservar. El precio de partida es de 1.069 euros, para la versión con el chip M6. Mientras que con el M5 Pro el precio de partida es de 2.019 euros.

El nuevo Mac Mini de 2026 | Apple

Ficha técnica del nuevo Mac Mini de 2026

Lo mejor de modelo que cuenta con el chip M6, es que es una estación perfecta para ejecutar la última IA generativa. Este modelo está enfocado en la computación agéntica y la inteligencia artificial más cercana a los usuarios. Cuenta con una CPU de 12 núcleos que ofrece el rendimiento monohilo más veloz del mundo y un 40 % más de potencia que la generación anterior.

Tiene una GPU de 12 núcleos que incorpora por primera vez Neural Accelerators en cada núcleo, lo que multiplica por cuatro el rendimiento de la IA y duplica la potencia gráfica frente al chip M4. El Neural Engine dual de 16 núcleos nos brinda el doble de velocidad que su predecesor en tareas de IA. La memoria unificada incluye 16 GB de serie, ampliables a 32 GB con hasta 170 GB/s de ancho de banda.

Hablando de IA, este nuevo Mac Mini puede procesar prompts en LM Studio hasta 13,5 veces más rápido que con el chip M1, 4,8 veces más que con el M4, agiliza hojas de cálculo de Excel un 1,5 respecto al M4 y duplica la velocidad en juegos con trazado de rayos como Cyberpunk 2077.

La versión con el chip M5 Pro, lejos de ser menos potente, multiplica la capacidad para ejecutar todo tipo de tareas. Es la versión ideada para un uso más profesional, llevado hasta el extremo. Es ideal para desarrollo de software, simulaciones y diseño 3D. Este modelo cuenta con una CPU de hasta 18 núcleos y una GPU de hasta 20 núcleos con trazado de rayos de tercera generación.

Dispone de Neural Accelerators en la GPU y admite hasta 64 GB de memoria unificada con un ancho de banda de 307 GB/s. En este caso puede ejecutar prompts en LM Studio hasta 8,5 veces más rápido que el M2 Pro, 4 veces más que el M4 Pro. Puede acelerar el renderizado en Blender hasta 4,5 veces más que con el chip M2 Pro y la edición en Affinity un 2,1 respecto a la misma generación.

Características compartidas

Los dos llegan con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Ethernet de 2,5 Gb. Llega con dos puertos USB C y una toma de auriculares. Dispone de más conectividad en la parte trasera, como HDMI, Ethernet y tres puertos Thunderbolt. En el caso del modelo con chip M6 incluye puertos Thunderbolt 4, mientras que el M5 Pro incluye puertos Thunderbolt 5.

Estos últimos permiten agrupar varios Mac mini para procesar modelos de IA de gran tamaño localmente, y admiten sincronización Genlock mediante USB-C con monitores y cámaras de última generación. En ambos casos, llegan con macOS 27 Golden Gate, la última versión del sistema operativo de Apple, que además estrena el esperado Siri AI.