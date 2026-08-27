La tableta Lenovo Legion Y700 AI se estrena con máxima potencia y doble puerto USB C

Lenovo sigue lanzando nuevos dispositivos para gamers, si ayer conocíamos su sorprendente nueva consola para jugar en la nube, incluso sin Internet, ahora le toca el turno a una de sus tabletas más potentes. Y es que la gama Legion ahora cuenta con una nueva tableta que llega no solo con uno de los procesadores más potentes, sino que además nos ofrece algo raro de ver en este tipo de dispositivos, como es un doble puerto USB tipo C. Vamos a conocer todos sus detalles.

Ficha técnica de la nueva Lenovo Legion Y700

Si nos fijamos, Lenovo ha añadido la coletilla AI al nombre de esta tableta, algo que, como sabéis, es bastante socorrido en estos tiempos donde la inteligencia artificial justifica muchas cosas. En esta ocasión, la tableta destaca por un tamaño compacto, que es lo suficiente para poder jugar con ella en su pantalla táctil, porque tiene una diagonal de 8,4 pulgadas, que la hace muy manejable.

Nueva Lenovo Legion Y700 AI | Lenovo

Esta presume de un panel de tecnología OLED, que cuenta con una resolución de 2560 x 1600 píxeles, así como compatibilidad con color de 12 bits, Dolby Vision, y un enorme brillo de 4000 nits, por lo que la calidad de imagen es muy potente para jugar a los juegos más exigentes. Y como guinda, una característica poco habitual, una tasa de refresco de nada menos que 165 Hz, al alcance de muy pocos dispositivos.

Es una tableta muy potente, ya que llega con uno de los procesadores más solventes de la gama alta. Se trata del Snapdragon 8 Elite Gen 5, que es de lo más potente que podemos encontrar ahora en un dispositivo Android, y garantiza rendimiento de buque insignia. A este le acompañan una memoria RAM de 12 GB, 16 GB o 24 GB, así como un almacenamiento interno de 256 GB, 512 GB o 1TB; desde luego, esto le aporta unas capacidades para afrontar juegos muy exigentes. Disipa de manera eficiente el calor, gracias a una cámara de refrigeración de 15,000 mm cuadrados.

Además, el almacenamiento se puede ampliar hasta los 2 TB gracias a la ranura de tarjetas microSD. Su batería tiene una capacidad muy elevada, prácticamente de 1000 mAh por pulgada, concretamente con 7470 mAh, con una potencia de carga de 68 W, por lo que carga bastante rápido. Hay algo llamativo, y es que esta tableta llega con dos puertos USB tipo C, y esto es muy útil, porque uno de ellos es Displayport, por lo que se puede sacar la señal de vídeo a través de él, mientras tenemos conectados periféricos en el otro.

También sirve para sacar audio para los auriculares, ya que no cuenta con minijack. Otras características son Wi-Fi 7 de alta velocidad y Bluetooth 5.4. Algo llamativo a nivel de diseño es el bisel de la cámara de fotos, que es RGB, similar a los que llevan los joysticks de sus consolas, algo que le da un toque muy gamer, desde luego. Llega con Android 16 como sistema operativo. De momento, se ha lanzado en China, donde su precio de partida es de unos 700 euros al cambio, para la versión base de 12 GB + 256 GB.