Los nuevos Plaud One capturan, transcriben y resumen diálogos con IA

Plaud ha presentado sus primeros auriculares inalámbricos con funciones de IA inteligentes. Después de revolucionar el mercado de dispositivos con IA, gracias a los Plaud originales, el modelo clásico de tarjeta, o el más compacto con forma de pin. En este caso se trata de unos auriculares que no solo nos ofrecen las mejores funciones que conocíamos de Plaud hasta ahora, sino que además nos permiten interactuar con la IA gracias a un estuche más inteligente.

Así es el nuevo Plaud One

Una de las grandes diferencias de este nuevo modelo es su vocación misma, ya que a diferencia de otros modelos de la marca orientados a la toma de notas, Plaud One funciona de manera totalmente autónoma gracias a la conectividad móvil integrada. Lo que le permite usarlo como agente de IA que automatiza tareas directamente. Y es que el estuche de estos auriculares cuenta con compatibilidad con eSIM, lo que le permite conectarse a Internet de manera individual, sin depender del móvil.

Pero en realidad se trata de un dispositivo que nos ofrece multitud de utilidades que lo convierten en nuestro mejor compañero en el día a día. Y es que estos auriculares pueden convertir de forma inmediata una conversación en especificaciones técnicas o documentos de requisitos de producto. También facilita la toma de decisiones al registrar reuniones, alinear acuerdos, delegar tareas y establecer planes de acción de manera fluida.

Esto admite transcripciones y resúmenes en más de 112 idiomas con mucha precisión, adaptándose a diversos entornos y acentos. Transforma el diálogo en informes estructurados, presentaciones, hojas de cálculo, diagramas o páginas HTML que se pueden editar y exportar. Se integran perfectamente en herramientas de productividad, como Gmail, Google Drive, Google Calendar, Slack y Notion.

Cada uno de estos auriculares integra 3 micrófonos MEMS y un sensor de conducción ósea para llamadas y reuniones virtuales. Con el estuche contamos con 4 micrófonos MEMS con conformación de haces para capturar audio ambiental hasta a 5 metros de distancia. Ofrecen cancelación activa de ruido híbrida y adaptativa de hasta 40 dB, drivers de 12 mm y compatibilidad con audio de alta resolución mediante el códec LDAC.

Los auriculares cuentan con protección IP54 y el estuche con IP52. La batería tiene una autonomía de hasta 6 horas de reproducción continua en los auriculares, 4,5h con ANC y hasta 36 horas en total con la batería que integra el estuche. Y además permite hasta 25 horas de grabación continua utilizando el estuche e integra carga rápida, que, para poner un ejemplo, 10 min equivalen a 2 h de uso. No falta conectividad como eSIM con tecnología 4G LTE, Bluetooth 5.4 y compatibilidad con Apple Find My.

El nuevo Plaud One ya está a la venta en modalidad de preventa limitada con la edición Plaud One Limited Explorer Edition. Son solo 2.000 unidades a nivel mundial con un precio de 249,90 €.