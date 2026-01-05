Con el nuevo Plaud NotePin S no tendrás que tomar notas o apuntes nunca más

La inteligencia artificial y su revolución está presente en nuestro día a día desde hace varios años. Y es que estamos saturados de software basado en IA, pero no tanto de hardware basado en ese software. Y Plaud es sin duda uno de los fabricantes que han sabido ver más allá de esta revolución, implementando la IA en algo tremendamente util. Y es que se trata de dispositivos que toman notas y apuntes por nosotros con una precisión que nunca podríamos alcanzar ni con la máxima dedicación. Son dispositivos que nos brindan tiempo de calidad mientras trabajamos y que ahora cuenta con un nuevo modelo compacto, el NotePin S.

Mejoras puntuales pero importantes

Plaud originalmente, se sigue vendiendo, tiene un factor de forma de tarjeta de crédito magnética, que se adhiere a la parte trasera del teléfono para grabar llamadas y también tomar notas. Este NotePin S cuenta con el mismo diseño de su predecesor, con forma de pastilla, y mucho más compacto, que se puede llevar de diferentes maneras para facilitarnos la tarea de tomar notas.

NotePin S | Plaud

En este caso el tamaño es el mismo, pero se añade algo que creemos que le viene bien, un botón para iniciar las grabaciones. El modelo original contaba con una superficie táctil, que a veces no respondía en el momento necesario, por lo que ahora todo esto se resuelve con un tacto de botón físico que facilita la tarea. Con este dispositivo, una vez que pulsamos el botón, comienza la grabación de lo que necesitemos, y una vez terminada, se vuelcan los archivos de audio a nuestro smartphone o a los servidores de Plaud.

Y aquí viene la magia, ya que la IA puede hacer un resumen de las notas de audio que ha tomado, y estructurarlo todo de una forma profesional, incluso con un esquema mental para comprender mejor toda la información que ha recogido. Una de las grandes novedades es que con este modelo ahora se entregan diferentes accesorios para llevar el NotePin S de diferentes formas. Más allá del tradicional imán para llevarlo en la chaqueta, también viene incluida ahora una pulsera, cordón y clip, que antes se debían comprar aparte.

Y algo que nos parece genial, es que ahora hay una aplicación de escritorio de Plaud, que nos permite volcar las notas de audio directamente en el PC mediante un cable USB tipo C. De esta manera la copia de los audios se hace de una forma más rápida que la tradicional mediante bluetooth o Wifi a nuestro smartphone. De esta manera, ahora tenemos una alternativa más veloz para recopilar las notas de voz, para que la IA tenga acceso antes a ellas. Un nuevo NotePin S que se estrena en color plata, negro y morado. Un PlaudNotePin S que ya está disponible en España por 179 euros. Viene con 300 minutos de transcripción al mes totalmente gratis.