El nuevo reloj de Haylou tiene aspecto de Apple Watch, GPS y mucha autonomía

Fuera de las grandes tecnológicas, hay cada vez más opciones para disfrutar de dispositivos de alto rendimiento y grandes prestaciones, y todo ello a precios muy ajustados. Y en este caso, el Haylou Watch Hyper nos ofrece todo eso y mucho más. Un reloj que ahora podemos comprar con un precio bastgante competitivo, y eso unido a su aspecto premium es un gran punto a su favor.

Precio y disponibilidad

El nuevo reloj de Haylou se ha puesto a la venta en tiendas como Aliexpress, o Amazon, donde se puede comprar por unos 65 euros al cambio, lo que es un precio bastante atractivo para todo lo que vais a ver que nos ofrece.

Haylou Watch Hyper | Haylou

Ficha técnica del Haylou Watch Hyper

El nuevo reloj de Haylou tiene un diseño bastante similar al de un Apple Watch, por lo que si te gusta el aspecto del reloj de Apple, te va a encantar llevarlo en la muñeca. Pero más allá del aspecto, ofrece una ficha técnica bastante completa, que destaca sobre todo por la conectividad GPS dual. Además tenemos la posibilidad de descargar hasta 5 mapas topográficos sin conexión, y una función de seguimiento de ruta de retorno.

Gracias a esto nos garantizamos un posicionamiento más preciso y permite a los usuarios guiarse de vuelta a casa o al punto de partida incluso en zonas remotas donde no hay cobertura móvil. Su pantalla nos ofrece una excelente calidad, sobre todo para verla a plena luz del día. Porque cuenta con una gran pantalla AMOLED de 1.97 pulgadas con una resolución de 390x450 y un brillo máximo de 1000 nits.

Haylou Watch Hyper | Haylou

Con el brillo adaptativo se ajusta automáticamente al entorno real de la luz que nos rodea, lo que asegura una claridad incluso a plena luz del sol. La autonomia en un reloj es un aspecto capital, y en este caso también da la talla, porque ofrece hasta 18 días de autonomía en uso extendido, 10 días en uso típico, 4 días con la pantalla siempre encendida, función Always On Display y hasta 24 horas continuas usando el GPS. La carga se completa en menos de 2 horas.

Una de las grandes ventajas de este nuevo modelo tiene que ver con la comunicación mediante mensajería, como a través de WhatsApp. Y es que ahora podemos responder mensajes de WhatsApp sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo, el reloj permite gestionar respuestas rápidas y editables desde su app, y mostrar los últimos 8 mensajes recibidos utilizando emojis, por lo que ya no es una barrera no seguir conectado a WhatsApp desde un reloj como este.

Cuando hablamos de seguimiento de la salud y deportivo, nos ofrece muchas funciones interesantes, como métricas avanzadas, de zonas de frecuencia cardíaca personalizadas, monitorización de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) 24/7, resumen matinal de salud y sueño, una función de medición con un solo toque para evaluar el pulso, el oxígeno en sangre y el estrés. Y además es resistente al agua hasta 5 atmósferas. Tiene un almacenamiento de 1GB, y las dimensiones de su correa son de 22 mm.