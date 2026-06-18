Teufel lanza auriculares de cable por menos de 30€: sonido Hi-Fi y conexión USB C

Escuchar música de calidad con un sonido al nivel es algo que está al alcance de muchos con auriculares como los que acabamos de conocer. Y es que una firma de primer nivel como es Teufel ha lanzado unos auriculares que tienen un precio muy ajustado y sobre todo permiten escuchar música de alta resolución, o de Alta Fidelidad mediante una conexión de cable plenamente compatible con nuestros smartphones, incluso si estos no cuentan con una conexión para auriculares tradicionales.

Precio y disponibilidad

Ya están disponibles en España por 29,99 euros, por lo que podemos hacernos con ellos de inmediato desde su tienda web.

Los auriculares Teufel MOVE 2 | Teufel

Sonido de calidad a buen precio

Y es que normalmente estamos acostumbrados al lanzamiento de sofisticados auriculares Bluetooth, y creemos que aquellos con cables son ya cosa del pasado, y nada más lejos de la realidad. Porque quienes saben de esto, tienen claro que para disfrutar de todos los matices de la música y prescindir de compresión en el audio, lo mejor es optar por unos auriculares de cable, como los nuevos Teufel MOVE 2.

Estos auriculares de formato In Ear destacan por contar con cable, algo poco habitual ya, sobre todo en este formato compacto, es más habitual de ver en auriculares de diadema, pero no en estos casos. Los nuevos MOVE 2 están equipados con drivers Linear HD de 9,1 mm. Esta arquitectura acústica está ajustada para ofrecer un sonido Hi-Fi, que destaca por ser natural y bastante equilibrado.

Según Teufel, su sonido nos brinda unos graves definidos, unos medios suaves y unos agudos muy precisos, perfecto para el consumo de cualquier tipo de contenido multimedia, ya sea música, podcasts, series o vídeos. Estos incluso integran una tarjeta de sonido digital, SoundCard 2.0, directamente de la conexión USB-C. Es una tecnología que tiene la función de garantizar que el audio se reproduce de forma potente y clara, evitando cualquier tipo de distorsión incluso cuando subimos el volumen al máximo.

Gracias a la conectividad USB tipo C, ofrecen compatibilidad universal e inmediata. Y se pueden conectar directamente a smartphones, tabletas, ordenadores portátiles, PCs, Mac e incluso a consolas portátiles como la Steam Deck, máxima compatibilidad, desde luego, desde el minuto 1. Su diseño prioriza el confort para sesiones de escucha prolongadas. Y para ello, cuentan con un diseño ligero y ergonómico, que viene acompañado de un cable ultraflexible de 1,30 metros.

Se han diseñado para que apenas se noten durante el uso diario y resulten especialmente cómodos en movilidad o incluso para aquellos que utilizan gafas. Para adaptarse a todos los usuarios, incluyen cuatro tamaños diferentes de almohadillas intercambiables, las cuales están fabricadas en silicona suave con propiedades antibacterianas. Se pueden controlar fácilmente desde un mando integrado en el cable. Desde él, se puede gestionar la reproducción de forma rápida, como pausar o cambiar canciones, responder llamadas entrantes y activar asistentes de voz.

Además, este mando integra un micrófono que está optimizado para asegurar una excelente comunicación tanto en llamadas rápidas como en videollamadas o reuniones largas.