El nuevo BOOX Picco es un ebook del tamaño de una tarjeta de crédito

El segmento de los lectores de libros electrónicos durante años se mantuvo estático, con la irrupción de los Kindle, se estandarizó el formato de apenas 6 pulgadas y pantallas de tinta electrónica en blanco y negro. Pero en los últimos dos o tres años estamos asistiendo a una revolución en este sector, con más formatos disponibles que nunca, desde los más grandes, que ya superan las 10 pulgadas, a los que cuentan con pantallas a color, Android, formato smartphone, o lo más novedoso ahora, que acaba de lanzar BOOX, un lector con un tamaño minúsculo, como el de una tarjeta de crédito.

Precio y disponibilidad

El nuevo BOOX Picco ya se puede comprar en España por 109,99 euros. Y dependiendo del almacén que elijamos, se enviará alrededor de octubre. Por tanto, no es barato, pero se queda un escalón por debajo en precio de los ebook tradicionales.

BOOX Picco | BOOX

¿Qué hace diferente a este Picco?

Sin duda, es su formato ultracompacto lo que le hace diferente a todo lo demás. Se trata de un lector con el tamaño de una tarjeta de crédito, con la parte trasera magnética. Cuenta con una pantalla eInk monocromática de 235 ppp y solo 3,97 pulgadas, orientada a ofrecer una experiencia de lectura clara y cómoda en cualquier entorno de luz. El panel muestra textos finos, nítidos y limpios, diseñados para evitar la fatiga visual durante el uso.

Incluye una luz frontal ajustable tanto en nivel de brillo como en temperatura de color, lo que facilita la lectura en diversos entornos, desde espacios expuestos al sol hasta la cama. Con un simple botón podemos cambiar cómodamente entre la configuración de luz diurna y luz nocturna. Es un dispositivo que se puede utilizar tanto mediante la pantalla táctil como con botones físicos dedicados para el paso de página.

Tiene un giroscopio, un sensor de rotación, que rota la pantalla en las cuatro direcciones, lo que permite adaptar la orientación del texto a cualquier posición de agarre o sujeción. El firmware de este nuevo Picco ha sido desarrollado en exclusiva para el dispositivo, y la peculiaridad de su pantalla ultracompacta. Nos permite personalizar la lectura según las preferencias de cada usuario, ofreciendo ajustes en diversidad de tipografías, tamaños de letra, márgenes e interlineados.

Llega con una tarjeta microSD de 16 GB e incluye capacidad de expansión hasta 2 TB, permitiendo almacenar miles de libros sin limitaciones de espacio. La carga de libros e información al dispositivo se puede realizar de tres formas distintas. Mediante la aplicación BOOX Tiles, utilizando un navegador web, o mediante conexión por cable USB-C.

Además, podemos darle un toque personal gracias a la personalización de la pantalla eInk cuando no está en uso, permitiendo mostrar salvapantallas propios como fotografías, obras de arte o citas. Además, podemos instalar en él herramientas prácticas para nuestro día a día, como aplicaciones de Pomodoro, Todo o Countdown. Cuenta tanto con conectividad Wi-Fi de 2.4GHz como con Bluetooth.