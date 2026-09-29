Ayaneo lanza otra consola retro inspirada en la mítica Game Boy

Sin duda, Ayaneo se ha convertido en uno de los fabricantes más celebrados a la hora de lanzar nuevas consolas retro al mercado. En este caso vuelven a apostar por un diseño que se ha convertido prácticamente en el estándar de la industria, asumiendo que sin duda alguna la Game Boy ya fue hace más de treinta años la consola portátil perfecta. Ahora lanzan la nueva KONKR Pocket BLOCK, una consola que bebe de ese diseño, pero que ofrece unas características muy solventes para jugar a nuestros títulos favoritos incluso en plataformas más exigentes.

Precio y disponibilidad

La consola se ha puesto a la venta en su web por 99 dólares, un precio que la coloca en una zona donde se posicionan las consolas retro con algo que decir a nivel de rendimiento.

Ficha técnica de la Ayaneo KONKR Pocket BLOCK

Sin duda se trata de una consola para jugar a nuestros juegos favoritos retro con las mejores prestaciones. Y es que cuenta con un procesador de smartphone de gama media, como es el Helio G85 de MediaTek, lo que nos da una idea del rendimiento que puede llegar a ofrecer al jugar a nuestros títulos favoritos. Esto le da acceso no solo, obviamente, a las consolas de 8 y 16 bits, sino más allá, la ejecución de juegos de PS1 e incluso PS2 con algunas limitaciones.

Esta consola cuenta también con una pantalla de calidad, con una diagonal de 3,33 pulgadas, y resolución HD con tecnología LCD. Como mandan los cánones retro, la pantalla tiene un factor de forma de 4:3, que es la habitual para jugar a los juegos más clásicos. La resolución es de 960 x 720 píxeles, con una densidad de 360 puntos por pulgada. Como no podía ser de otra forma, cuenta con una botonera de cuatro, en forma de cruceta, en la parte derecha, así como una cruceta en el lado izquierdo.

Debajo, hay tres botones auxiliares de selección y Start, entre ellos en color naranja, el AyaStart, para abrir toda la interfaz de juego de Ayaneo, así como un botón de comienzo en la parte superior central. Otro aspecto atractivo son los biseles ultradelgados de esta pantalla, que permiten disfrutar de la imagen hasta casi el borde del panel. La consola cuenta también con cuatro gatillos traseros, que nos permiten jugar a esos títulos donde estos son necesarios, como los de conducción o FPS.

También hay una ranura para tarjetas microSD, que nos permite añadir miles de juegos a nuestra biblioteca. Tenemos conectividad tanto wifi como Bluetooth 5, para conectar mandos etc, también un conector de auriculares minijack de 3,5 mm. Y también un conector USB tipo C, desde el que podemos recargar su batería. La batería tiene una capacidad de 3500 mAh, que con su tamaño de pantalla compacto va a darnos muchas horas de uso sin tener que recargar. Cuenta con Android 12 como sistema operativo, bajo toda esa capa de Ayaneo.