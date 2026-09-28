El propio código de Apple desvela características y colores de los nuevos HomePod Mini 2

No ha parado la fiesta de Apple, porque los de Cupertino siguen trabajando en nuevos productos que podrían ir llegando en las próximas semanas o meses. Después de presentar los iPhone 18, y sobre todo el iPhone Duo, Apple está preparando una nueva hornada de dispositivos para el hogar inteligente, y sin duda alguna los HomePod son los productos más populares, y parece que está cerca una nueva generación, que llegará en nuevos acabados con distintos colores, y algunas novedades más.

Lo que podemos esperar de los HomePod Mini 2

Ahora la información se ha dejado ver gracias al propio código de Apple, que ha sido analizado por MacRumors, y en el que han encontrado la combinación de colores con las que llegarán estos altavoces al mercado. Como se puede apreciar, volverá a haber cinco variantes, de color rosa pálido, blanco, verde, azul y negro, por lo que desaparecen los colores más estridentes de la generación actual, como es el naranja o el amarillo.

Además, en ese mismo código, se podía leer también que estos altavoces llegarán pronto al mercado. Si podemos pensar en una fecha aproximada, Apple suele lanzar nuevos dispositivos en otoño, en el mes de octubre, por lo que no es de extrañar que el próximo mes podamos ver algún dispositivo nuevo, sobre todo orientados al IOT y HomeKit, como esta segunda generación del altavoz compacto.

Sobre este HomePod Mini 2, se espera que llegue con un nuevo chip. Y esto es importante, porque será lo que facilite que cuente con la mayor novedad que podemos esperar de estos altavoces cuando lleguen al mercado. Un nuevo Siri mucho más inteligente, y con un modo en vivo que permita hablar de forma natural con el asistente como hacemos, por ejemplo, con Gemini, del que beberá de su código, así que puede ser una generación que cambie por completo nuestra percepción del altavoz.

Así que veremos si Apple vuelve a montar uno de esos divertidos eventos con motivo de la noche de Halloween, y nos presentan nuevos gadgets para el hogar, con toda la inteligencia del nuevo Siri, que se va a convertir en el gran mantra de la marca de cara a los próximos meses, introduciendo en todas sus líneas de producto una IA más inteligente, y capaz de ponerse a la altura de referentes como pueden ser Gemini o Alexa, en este segmento cada vez más grande de altavoces inteligentes.

Lo que parece evidente es que Apple seguirá con su habitual falta de riesgo a la hora de introducir cambios en el diseño de los dispositivos, y es de esperar que externamente los únicos cambios que veamos sean básicamente los que nos dicten los nuevos colores que ahora se han filtrado.