JBL lanza nuevas barras de sonido para montarte un cine en casa

El cine en casa lleva siendo el anhelo de muchos amantes del séptimo arte a lo largo de los años. Y depende de muchos factores poder llegar a disfrutar de un nivel de inmersión similar al del cine para poder disfrutarlo. Empezando por tener unos vecinos comprensivos, o directamente no tenerlos. Y después, obviamente, pasa por contar con el equipo técnico mejor preparado y también con el mejor precio posible para que sea accesible. Ahora JBL ha lanzado nuevas barras de sonido que prometen un sonido de altas prestaciones con el sello habitual Hi-Fi de la marca.

Precio y disponibilidad

Llegan cuatro nuevos modelos, que se ponen a la venta el próximo 1 de octubre en la tienda de la marca. Son los SB10MK2 por 199,99 euros, SB550MK2 por 249,99 euros, SB580MK2 por 349,99 euros y la SB595MK2 por 449,99, el modelo más avanzado.

Nueva JBL Cinema | JBL

Ficha técnica de las nuevas barras

Sin duda alguna, lo que hace diferentes a estas barras de sonido es su nueva tecnología SurroundPlay. Ya que por primera vez, las barras de sonido JBL pueden conectarse de forma inalámbrica a un par de altavoces portátiles JBL compatibles para transformarlos al instante en canales traseros de sonido envolvente con solo pulsar un botón.

Ahora, con su lanzamiento, el altavoz portátil compatible con esta tecnología es el JBL Flip 7. En este caso, la transmisión de audio y la vinculación entre dispositivos se realizan a través de Bluetooth y la tecnología Auracast. Por modelos, el JBL Cinema SB595MK2 es el más avanzado, y nos ofrece una configuración de 3.1.2 canales, 440 W de potencia de salida, un subwoofer inalámbrico de 6,5 pulgadas y dos altavoces orientados hacia arriba diseñados para ofrecer una experiencia True Dolby Atmos más inmersiva que nunca.

Por otro lado, el JBL Cinema SB580MK2 nos ofrece 3.1 canales, 440 W de potencia, subwoofer inalámbrico de 6,5 pulgadas y procesamiento de sonido Dolby Atmos, ofreciendo un sonido más rico que llena toda la casa. El JBL Cinema SB550MK2 integra 360 W de potencia, 3.1 canales, compatibilidad con Dolby Audio y un subwoofer inalámbrico de 5,25 pulgadas, siendo una solución bastante versátil en cuanto a prestaciones y precio accesible.

Por último, el JBL Cinema SB510MK2 es la opción más accesible, y nos ofrece 200 W de potencia, 3.1 canales, decodificación Dolby Audio, así como un factor de forma todo en uno con subwoofer integrado que hace el trabajo de manera cómoda y compacta para el usuario casual. Una función que es transversal en todos los modelos es el canal central dedicado.

Esto permite disfrutar de diálogos nítidos y claros incluso durante escenas de acción complejas con graves potentes. Sobre la conectividad física con la televisión, las barras superiores SB595MK2 y SB580MK2 incorporan entrada HDMI y puerto HDMI eARC, mientras que los modelos SB550MK2 y SB510MK2 cuentan con HDMI ARC.