Amazon celebrará una nueva Fiesta de Ofertas Prime en octubre

A finales de junio, Amazon celebraba un nuevo Prime Day, con miles de ofertas para los suscriptores Prime, que una vez trajeron alguna que otra ganga, aunque la verdad es que no son tan agresivas como hace unos años. Ahora, los de Seattle han anunciado otro evento que ya se ha convertido en todo un clásico del otoño. Hablamos de la Fiesta de Ofertas Prime, en la que una vez más conoceremos multitud de productos rebajados, aunque con un perfil menos agresivo que el Prime Day, que suele ser la fiesta grande de Amazon a lo largo del año.

¿Cuándo se celebran estas fiestas de ofertas?

Pues bien, Amazon ha anunciado estas ofertas para el 6 y 7 de octubre de 2026, dos días en los que la tienda echará el resto para que nos hagamos con alguno de los miles de productos que van a estar rebajados. A lo largo de estas 48 horas, serán los clientes Prime en nuestro país quienes tengan acceso a miles de ofertas en un importante abanico de categorías de producto.

Amazon Prime Day | Amazon

Una vez más, para poder acceder a estas ofertas y envíos tanto en el día como para el día siguiente, es necesario ser cliente Prime. Esto quiere decir que debemos tener activa alguna de las suscripciones de la tienda, ya sea mediante su modalidad mensual como anual, que tiene un coste de 49,90 euros. Quienes se suscriban por primera vez van a poder disfrutar de todas las ventajas de ser Prime durante un mes, lo que puede ser una ocasión de oro para poder disfrutar de esta Fiesta de Ofertas Prime en octubre.

¿Qué hay ya de oferta?

Como sabéis, a Amazon le gusta predicar con el ejemplo, y por eso siempre suelen ser los primeros en brindarnos las ofertas más agresivas tiempo antes de que se celebren estas jornadas. Y por lo que han desvelado ahora, vamos a poder disfrutar desde hoy mismo de grandes descuentos en los productos de Amazon. Concretamente, un 30% de descuento en productos by Amazon, que, como sabéis, abarcan muchísimos equipamientos para el hogar en diferentes categorías.

¿Y hablando de gadgets?

Obviamente, lo que nos interesa en TecnoXplora es la electrónica, tecnología, los gadgets en general, y esos contarán con descuentos agresivos una vez más cuando hablamos de dispositivos de Amazon. Ya que, como han anunciado hoy también, productos de Amazon tan populares como los Amazon Echo, Fire TV Stick, Kindle, Ring, Blink o eero, van a contar con ofertas agresivas desde el próximo 29 de septiembre.

Estas normalmente suelen ser las más agresivas de las ofertas Prime, y llegan a brindarnos descuentos en algunos productos de hasta el 70%, y suele ser siempre el mejor momento para hacerse con algún altavoz Amazon Echo más, o con uno de sus populares Fire TV para disfrutar de contenidos en la TV.