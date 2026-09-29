AURICULARES DE ALTA GAMA
El nuevo Nothing Headphone (1) Pro ofrece sonido con calidad de estudio
El fabricante introduce por primera vez una completa tecnología de tres drivers independientes.
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La firma de Carl Pei ha lanzado sus auriculares más avanzados, los que podemos considerar como topes de gama, y lo hacen con una evolución evidente en la calidad del sonido. Y es que no solo ofrecen una potente cancelación de ruido y la calidad que esperarías de un modelo de estas características, sino que se han lanzado también a ofrecer un dispositivo capaz de darnos lo necesario para ser utilizado también en un estudio para hacer mezclas de calidad.
Precio y disponibilidad
Los Nothing Headphone (1) Pro se han puesto a la venta en España por 349 euros, y están disponibles en dos sobrios colores, negro y blanco.
Ficha técnica del Nothing Headphone (1) Pro
Estos nuevos auriculares se caracterizan por contar con algunas características más propias de auriculares más orientados al uso profesional. Como el uso de tres drivers independientes, cada uno de ellos especializado en un rango de frecuencias diferente. El sistema cuenta con un driver dinámico de graves enfocado en frecuencias bajas contundentes, un driver dinámico de precisión ajustado para otorgar mayor definición a las voces y los instrumentos, y un nuevo driver xMEMS encargado de reproducir los agudos con máxima nitidez.
Como no podía ser de otra forma, ofrecen un sistema de cancelación activa de ruido adaptativa capaz de atenuar hasta 46 dB en tiempo real. Un conjunto de diez micrófonos optimiza el filtrado del ruido exterior, especialmente en situaciones de tráfico o viento. El aislamiento pasivo se refuerza mediante almohadillas rediseñadas que incorporan una barrera interna de silicona de 8 mm. Y sobre la fidelidad de audio, admiten reproducción Hi-Res inalámbrica y conexión por USB-C sin pérdidas de hasta 24 bits/192 kHz, acompañados por cinco modos de audio espacial dinámico con seguimiento de la cabeza.
Son unos auriculares con una gran autonomía, de hecho, pueden alcanzar hasta 68 horas de autonomía con la cancelación activa de ruido desactivada, contando con carga rápida y certificación IP52. Se puede personalizar el sonido con la app Nothing X. Esta ofrece una herramienta Advanced EQ para desplazar puntos de ecualización en todo el rango de frecuencias y configurar por separado el driver principal y el de precisión.
Y para rematar, el calibrado de estos auriculares se ha desarrollado junto a Metropolis Studios. Como consecuencia de ello, existe el selector Flat EQ, que proporciona un perfil de sonido neutro para creadores y productores. Además, añade el modo Studio B, un formato de audio espacial dinámico que recrea la acústica de una sala de mezclas, junto a cinco perfiles de ecualización diseñados para realzar géneros característicos de la música británica. Y, como no, conservan ese rasgo único en el diseño, con ese toque transparente distintivo de Nothing, mediante paneles de cristal Panda Glass 9H resistentes a arañazos en ambas copas, dejando entrever la arquitectura interna de tres drivers.
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