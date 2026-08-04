TAMBIÉN GRABA INTERNAMENTE
El nuevo DJI Mic Mini 2S llega a España: grabación Hi-Fi en diseño compacto
DJI presenta una nueva variante de su micrófono compacto, y lo hace con características muy interesantes, como una vasta memoria interna.
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DJI ha lanzado hoy en España su nuevo micrófono de calidad profesional. Este destaca por contar con un tamaño muy compacto, y a pesar de ello, ofrecer la calidad necesaria para grabar audio de alta fidelidad con la máxima calidad allá donde lo necesitemos. Un nuevo micrófono que se añade a una gama bastante amplia por parte de DJI, que se ha convertido en el líder indiscutible del mercado dentro de este segmento semiprofesional.
Precio y disponibilidad
El nuevo DJI Mic Mini 2S se estrena en España desde los 99 euros, para la versión con un transmisor y un receptor. El pack móvil con el estuche de carga cuesta lo mismo, pero la diferencia es que incluye un adaptador para conectarlo directamente a nuestro móvil, lo que le hace especialmente útil para muchos creadores. El pack completo incluye dos transmisores, un receptor y el estuche de carga y tiene un precio de 189 euros.
Micrófono mini con grabación interna
DJI destaca sobre todo en el lanzamiento de su nuevo micrófono que ofrece compatibilidad con la grabación interna flotante de 32 bits, que brinda a los creadores mayor flexibilidad en posproducción a la hora de gestionar niveles de sonido muy dinámicos. Gracias a ello podemos capturar de manera precisa un rango dinámico muy amplio, que abarca desde susurros casi inaudibles hasta rugidos repentinos, evitando sufrir distorsiones o clipping.
Cada uno de los transmisores cuenta con 14,5 GB de almacenamiento interno, lo que permite registrar hasta 28 horas de audio en el modo predeterminado de grabación de 24 bits. También nos ofrecen una cancelación de ruido de primer nivel, y que podemos utilizar en dos niveles. El nivel básico ha sido diseñado para interiores, reduciendo ruidos de fondo constantes como reverberaciones, ventiladores o el aire acondicionado funcionando.
Con el nivel intenso podemos orientar el uso a exteriores, disminuyendo ruidos fuertes para mantener la voz de la persona que está hablando totalmente nítida. También ofrece control de clipping automático, que atenúa la señal ante picos bruscos de volumen, con un balance de volumen dinámico para mantener niveles constantes cuando hacemos entrevistas. Además de tres preajustes de tono de voz, que son Regular, el más equilibrado, Brillante , que enfatiza la claridad y presencia o Sonoro, que es más cálido y lleno.
Otra característica destacada es que a un único receptor se pueden conectar hasta cuatro transmisores simultáneamente. Y todo ello rematado con un peso y dimensiones extremadamente compactos. Con un peso de solo 12 gramos y que cuenta con opciones de sujeción magnética y mediante clip. Además, como hemos visto ya en otros micrófonos de la marca, ofrecen una cubierta frontal magnética desmontable que permite personalizar el diseño.
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