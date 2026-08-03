El GoogleBook 15 de Lenovo desvela su diseño antes de presentarse

Hace unos meses, Google le daba otro giro a su ecosistema de software para ordenadores portátiles, ese que conocimos hasta hace poco como Chromebook. Este ahora se denomina GoogleBook, y una vez más no será la propia Google la que lance sus propios modelos, sino que serán destacados fabricantes los que apuesten por este nuevo concepto de portátil y sobre todo adoptando el software del sistema operativo de Google. En este caso, hemos conocido los detalles de uno de los primeros portátiles de esta categoría, que llegará de la mano de Lenovo.

Así será el GoogleBook 15 de Lenovo

Ha sido el medio Digital Citizen el que ha compartido imágenes del primero de estos portátiles por parte de Lenovo. En ellas lo podemos ver desde distintas perspectivas, y nos llama la atención que precisamente no se ve el aspecto más reconocible de estos nuevos portátiles, y es la Glow Bar, que será una barra LED que mostrará diferentes colores en base a las notificaciones que recibamos en el ordenador.

Algo similar estrenarán en unos días los Pixel 11, con el Pixel Glow. Pues bien, de momento en estas imágenes la perspectiva no permite ver esta barra. Por lo demás, vemos un portátil de color blanco grisáceo, con una pantalla con unos bordes delgados, pero tampoco espectacularmente. Sí que se puede ver que el teclado cuenta con una tecla dedicada de Google, que es una de las grandes novedades de estos nuevos portátiles.

Ese botón nos dará acceso directo a Gemini, el asistente de voz basado en IA de Google, que está omnipresente en los dispositivos del ecosistema de los de Mountain View. El portátil parece que prescinde de un teclado numérico adicional, mientras que ofrece atajos que nos llevan directo al mute del micrófono, opciones de accesibilidad, brillo, los controles multimedia, la iluminación del teclado, el de cambiar de perfil y otros más.

Las conexiones físicas que se ven en las imágenes detallan la existencia de un puerto HDMI, dos USB tipo C, uno USB A, así como lector de tarjetas microSD o conector minijack para conectar unos auriculares. También vemos en la parte superior de la pantalla una webcam con un pequeño botón deslizante para ocultarla. El sonido será compatible con Dolby Atmos y la pantalla se podrá abrir hasta 157 grados, por lo que el portátil sin duda alguna será sencillo de visualizar incluso en situaciones específicas donde es preferible tener el portátil casi de pie.

Estando como estamos en pleno mes de agosto, es de esperar que esta filtración nos anticipe el lanzamiento de un portátil que seguramente se presente durante el IFA de Berlín, que se celebrará el próximo mes de septiembre, en su primera semana, por lo que es de esperar que a partir de entonces conozcamos más detalles sobre su lanzamiento y precio, seguramente sea de los primeros GoogleBook en llegar a Europa.